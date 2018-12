Der Herrscher vor der Kamera "Beim Fototermin ist Putin sehr sympathisch"

Jetzt machen wir einen Zeitsprung: Vor zwei Wochen haben Sie ihn wieder fotografiert. Beim Termin mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Spüren Sie, dass Putin sich in diesen 18 Jahren verändert hat und vielleicht auch anders mit Ihnen umgeht?



Mit mir geht er nicht anders um, aber hat sich verändert. Und diese 18 Jahre haben ihn geprägt, natürlich auch die ganzen politischen Veränderungen, die es zwischen West- und Osteuropa in dieser Zeit gegeben hat, haben dazu beigetragen, dass er nicht so schüchtern wie damals auftritt. Das ist ein anderer Putin, man merkt es auch im Blick und im Auftreten. Das ist sofort spürbar.



Wenn ich mir das Thema "Fotos von Wladimir Putin" vor Augen führe, dann habe ich sofort Putin mit nacktem Oberkörper in einem Kanu, auf irgendeiner Ringermatte oder auf einem Pferd vor Augen. Was ist das für ein Mensch, der sich so inszeniert?



Dazu muss man wissen, dass das in Russland sehr gut ankommt. Er hat ja, gerade was Frauen angeht, sehr hohe Zustimmungswerte, weil er jemand ist, der nicht trinkt, der etwas für seinen Körper tut, der sehr gesund lebt. Das sind so Punkte, die man vielleicht in Deutschland nicht verstehen kann. Aber in Russland tragen sie dazu bei, das ist jemand, der auf sich achtet. Und wenn jemand auf sich achtet, achtet er auch auf das Land. Also, das ist eine ganz andere Kombination.



Ist das eigentlich ein sympathischer Mensch? Mögen Sie ihn?



Als Fotograf habe ich ja schon wirklich von Erdogan bis Trump, von Putin bis Kaczynski alle fotografiert. Also, interessanterweise komme ich mit allen zurecht, weil jeder, den ich fotografiert habe, und auch Putin freundlich und höflich zu mir ist. Das ist eine andere Situation. In dem Augenblick ist er sympathisch. Trump ist auch sehr sympathisch. Es ist aber eine andere Frage, was für eine Politik denn gemacht wird und was ist nach dem Fototermin. Das kann man nicht gleichsetzen.



Spüren Sie denn diese Aura von Macht, wenn Sie diesem Menschen gegenüberstehen?



Vielleicht ist das mein Glück, dass ich das als Fotograf nicht spüre. Ich spüre, das ist ein besonderer Termin, weil mich alle Leute danach fragen wie es war. Aber in dem Augenblick sieht du einen ganz normalen Mensch. Und das sind alle.