Es ist nie schön, wenn der Sommer geht. Doch in diesem Jahr ist es gar nicht auszuhalten - findet Laura Koppenhöfer in ihrer Wochenende-Kolumne "Zwei Minuten".

Der Herbst ist da. Kalendarisch, regnerisch und erst recht politisch: Gesundheits-, Bildungs- Kanzleramtsminister: Alle warnen jetzt vor der "kalten Jahreszeit", wenn wir Fieberambulanzen brauchen und Belüftungssysteme für die Schulen; weniger Weihnachtsmärkte, keinen Auslandsurlaub und ganz sicher kein Après Ski. Und wenn hunderte zwar weniger tödliche, aber genauso vermehrungswütige Virensorten den Corona-Winter zusätzlich aufmischen.

Wobei wir uns diese Gedanken ja nicht erst jetzt machen. Der Herbst wurde eigentlich seit dem Frühjahr meist schon mitgedacht: Im Juni wünschte sich der Virologe Streeck "mehr Mut im Sommer" bei der Kita-Öffnung, statt erst im Herbst, also jetzt, den Regelbetrieb zu testen, wenn in den Kitas sowieso geschnieft und gehustet wird. Im August forderten Gastronomen, Heizpilze wieder zu erlauben, um die Außenbereiche im Herbst, also jetzt, weiter nutzen zu können. Eine Woche später dann die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin samt Warnung, im Herbst, also jetzt, wenn alle wieder drinnen sind, könne es echt schwierig werden.

Sommer-Torschlusspanik

So gesehen hat Corona ein Phänomen verstärkt, das wir sowieso als eine Art Volkskrankheit mit uns rumschleppen: Die Sommer-Torschlusspanik, kurz STSP, befällt längst nicht alle, doch viele von uns, die wir in einem Teil der Erde wohnen, wo die Winter zwar klimagewandelt weniger kalt, aber trotzdem immer noch dunkel sind und auch ohne Corona voller vermehrungswütiger Viren. Wen STSP erwischt, den verfolgen mit jeder verstrichenen Sommer-Woche torschlusspanische Fragen: Hab’ ich genug Sonne getankt? Bin ich genug geschwommen, geradelt, barfuß gelaufen? Habe ich genug Eis gegessen und natürlich: habe ich oft genug gegrillt?

Die Latenzphase beginnt bei einigen schon mit der Sommersonnenwende. Nie vergaß mein Opa am längsten Tag im Juni mit den unheilschwangeren Worten "Jetzt geht’s wieder nauszu" auf das baldige Sommerende hinzuweisen. Die akute Phase beginnt spätestens Ende August, wenn buntes Herbstlaub wieder das bestimmende Deko-Element des Einzelhandels wird und es STSP-Betroffene zunehmend peinigt, die vielleicht letzte Sonnenstunde des Jahres im Büro oder Stau zu verschwenden, um nach dieser vielleicht letzten Sonnenstunde mit hängenden Schultern und leerem Blick "Ich glaub’, ich werd’ krank" zu murmeln.

Angst vor dem Corona-Winter

Und natürlich macht Corona auch das noch schlimmer. Weil viele den Corona-Sommer nur bedingt genießen konnten, den Corona-Winter fürchten und weil bewährte Gegenmittel, wie im Herbst nochmal ins Warme oder schonmal Sommerurlaub buchen, gerade nicht wirklich funktionieren. Bleibt der Trost: Der nächste Sommer kommt. Und wenn’s bis dahin einen sicheren Corona-Impfstoff gibt, ist die kalte Jahreszeit diesmal sogar zu etwas gut.