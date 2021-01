In verschiedenen Städten in Deutschland haben Landwirte mit Traktoren am Sonntagabend und am frühen Montagmorgen Auslieferungslager von Lebensmittelketten blockiert. Mit den Aktionen wollten die Bauern nach eigener Aussage gegen Dumpingpreise durch den Einzelhandel demonstrieren. Im Landkreis Esslingen haben rund 50 Traktorfahrer die Zufahrt zum Zentrallager einer großen Supermarktkette blockiert. Am Sonntagabend gab es eine ähnliche Aktion in Koblenz.