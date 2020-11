In mehreren Städten in Frankreich haben Zehntausende gegen ein geplantes neues Sicherheitsgesetz protestiert. Das Gesetz sieht unter anderem vor, das Filmen von Polizisten bei bestimmten Einsätzen zu verbieten. Journalistenverbände und die Opposition halten das für eine Einschränkung der Pressefreiheit. Hintergrund der weitgehend friedlichen Proteste sind neue Fälle von Polizeigewalt, die in dieser Woche durch Videoaufnahmen bekannt geworden waren. Am Rande der Demonstration in Paris kam es zu Ausschreitungen zwischen Aktivisten des Schwarzen Blocks und der Polizei. Demonstrationen gab es auch in Lille, Rennes oder Montpellier.