In der französischen Hauptstadt Paris haben am Nachmittag zahlreiche Menschen an den ermordeten Lehrer erinnert und für Meinungsfreiheit demonstriert. Auch in anderen Städten kam es zu Solidaritätskundgebungen. Der Lehrer war am Freitag von einem 18-Jährigen mit einem Messer getötet worden. Der Täter wurde später von der Polizei erschossen. In Zusammenhang mit dem Anschlag nahmen die Ermittler elf Verdächtige in Gewahrsam. Präsident Emmanuel Macron hatte den Anschlag als islamistischen Terrorakt bezeichnet. Der Lehrer hatte mit seinen Schülern über Meinungsfreiheit diskutiert und ihnen dazu Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt.