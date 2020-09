Die selbsternannten "Querdenker" und "Corona-Rebellen" tragen den Unsinn aus den sozialen Netzwerken auf die Straße. Martin Rupps sieht darin einen Ausdruck demokratischer Normalität.

Ich kann mich an keine Protestbewegung in Deutschland erinnern, die so viel Unsinn verzapft hat wie jetzt die selbsternannten "Querdenker" und sonstige "Corona-Rebellen". Mir ist auch aus dem Geschichtsbuch keine bekannt. Der Ausdruck "Nichtdenker" wäre passender. Trotzdem bin ich froh, dass ihre Demonstrationen am Wochenende in Berlin stattfinden konnten. Und erleichtert, dass es nur einen hässlichen Zwischenfall – rechte Trittbrettfahrer vor dem Reichstag – gegeben hat.

Am Wochenende gab es wieder Demonstrationen von "Querdenkern" und "Corona-Rebellen" in Berlin dpa Bildfunk picture alliance/Annette Riedl/dpa

Wie Demonstranten mit redlichen Motiven, Verschwörungstheoretiker, Anarchisten und Rechtsradikale am Wochenende Polizisten und Journalisten umschlichen (und umgekehrt), war großes Theater. Ein Kräftemessen mit Live-Übertragung im Netz. So abwegig die Botschaften, so skurril die Szene – die Corona-Rebellen erscheinen mir als Ausdruck demokratischer Normalität. Als klarer Hinweis darauf, dass Deutschland politisch erwachsen geworden ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Zu den Nachteilen zählt, dass es eine Rechtsaußen-Partei in den Bundestag schaffen konnte und eine Gruppe von Dummschwätzern zehntausende Menschen mobilisiert.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Hysterie von Politikern und Journalisten über die neue Bewegung kann ich mich nicht anschließen. Sie sind überwiegend geprägt vom politischen Diskurs der alten Bundesrepublik und diesem verpflichtet. Einem Diskurs, der durch das große Unheil, das der Bundesrepublik vorausging, moralisch stark aufgeladen war und auf hohem intellektuellen Niveau verlief. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Zum erwachsenen Deutschland gehört die geistige Flachheit der Pegida-Bewegung und neuerdings der "Corona-Rebellen". Die Reden vom Wochenende spiegeln den Unsinn wider, der jeden Tag in sozialen Netzwerken verbreitet wird. Er kommt jetzt auch auf Deutschlands Straßen – na und?

Friedlicher Protest mit hässlichem Zwischenfall

Mir ist um diese nicht mehr so gemütliche, aber intakte Demokratie nicht bange. Die Demonstrationen in Berlin verliefen harmlos im Vergleich zu den Gelbwesten-Protesten in Frankreich. Die Polizei hat von ihren selbstverständlichen Rechten maßvoll Gebrauch gemacht. Die Demonstranten lebten Meinungsfreiheit. Sie schließt die Freiheit ein, in einer der freiesten politischen Ordnungen der Welt nach Freiheit zu rufen.