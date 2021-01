per Mail teilen

Die niederländische Polizei hat in Amsterdam eine Demonstration gegen die Regierung aufgelöst und dabei auch Wasserwerfer, Hunde und Schlagstöcke eingesetzt. Nach Medienberichten hatten sich trotz eines Verbots mehrere Hundert Menschen vor dem Reichsmuseum versammelt. Dabei hätten nur wenige Schutzmasken getragen und Mindestabstände eingehalten. Am Freitag war die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte zurückgetreten. Sie zog damit Konsequenzen aus einer Affäre um Kinderbeihilfen. Der Rücktritt wurde weitgehend als symbolischer Schritt bewertet, da ohnehin am 17. März wieder gewählt wird. Laut Umfragen kann Ruttes Partei als stärkste Kraft erneut eine Koalitionsregierung anführen.