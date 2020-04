Aus medizinischer Sicht sind Lockerungen des Kontaktverbots tabu. Aber die Politik muss sicherstellen, dass das Volk ruhig bleibt. Ein Kommentar.

An Ostern lief im Fernsehen eine Dokumentation über die Rettung von Notre Dame. Im Film baumelten Kletterer an Stahlseilen und trugen Stein um Stein beschädigtes Gewölbe ab. Bei nur einer falschen Bewegung würde das Gewölbe kippen und alles in die Tiefe reißen. Die Wissenschaftler und Politiker, die gerade Corona-Maßnahmen diskutieren oder verantworten, kommen mir wie diese Kletterer vor - ohne festen Stand hantieren sie am beschädigten Alltag von Millionen Menschen.

Ginge es nach den Virologen, bliebe das Kontaktverbot noch ein paar Monate bestehen. Und die Fußballstadien bis zu anderthalb Jahren zu. Erst dann ist die Epidemie vollends besiegt. Frau Merkel und Co. hingegen müssen darauf achten, dass das Volk ruhig bleibt. Die Menschen müssen wieder Geld verdienen. Sie wollen auch wieder zum Friseur. Die angeworfene Geldverteilmaschine ist nur ein Mittel auf Zeit. Und der Haarschnitt der Partnerin bzw. des Partners hoffentlich auch.

Nichtwissen über das Coronavirus

Im allgemeinen Nichtwissen über das Coronavirus fehlen die üblichen Hilfsmittel für Entscheidungen. Die Entscheider wissen weniger als sonst, was sie tun. Und was sie mit ihren Beschlüssen anrichten. Es handelt sich um eine geradezu tragische Entscheidungssituation, wie sie in der Geschichte eines Landes nicht häufig vorkommt.

Shoppen mit Mundschutz? Eine mögliche Bedingung, um Geschäfte wieder zu öffnen. Imago Eibner Europa

Notre Dame ist inzwischen gerettet. Sie kann nicht mehr einstürzen. Die Kletterer haben ihren Teil dazu getan. Und die Kirche hat Glück gehabt.