Fastnacht feiern mitten in der Pandemie? Das wäre Murks, meint Martin Rupps, und setzt auf die Kampagne 2021/22.

Der Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins in Mainz, Martin Krawietz, widerspricht der Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der sich eine Kampagne mitten in der Corona-Pandemie nicht vorstellen kann. Fastnacht habe viele Facetten, so Krawietz im SWR. Die Mainzer Fastnachtsgenossenschaft bereitet eine Umfrage zum Thema "Fastnacht feiern unter Corona-Bedingungen" vor. 25 Vereine und Garden sollen nach ihren Plänen gefragt werden.

Die Fastnacht, wie wir sie kennen, kann in Corona-Zeiten nicht stattfinden. dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Hoffen und Bangen vertragen sich mit Feiern so gut wie Feuer und Wasser. Zwischen Hoffen und Bangen schwanken in Corona-Zeiten aktive Fastnachter, deren eigentliches Metier das Feiern ist. Ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, wie eine Brauchtums-Fastnacht – selbst wenn dabei nicht geschunkelt und kein Alkohol getrunken wird - funktionieren soll. Noch weniger, wie eine solche Fasnacht Freude macht. Gerade dieses Argument führen die Fastnachts-Präsidenten, die trotz Corona an der Fastnacht festhalten wollen, ins Feld: In dunklen Zeiten hätten die Menschen Feste besonders nötig.

Stimmt. Aber bedeutet "nötig" auch wichtig – etwa wichtig für das wirtschaftliche Überleben oder die psychische Gesundheit? Nein. Mit der Fastnacht pflegen wir ein Brauchtum, eine Tradition. Die Fastnacht steht für fröhliche Stunden und Tage. Sie ist eine Kultur in Friedens- und Schönwetterzeiten. In einer solchen Zeit leben wir gerade nicht.

Mainzer Fernsehfastnacht mit 100 Gästen?

Nicht einmal eine abgespeckte Fastnacht – etwa nur im Saal, auf der Straße oder im Fernsehen – erscheint mir machbar. Feiern mit Abstand und Maske oder im fast leeren Mainzer Schloss? Das wäre alles Murks. Lieber etwas Spontanes im Sommer oder Herbst auf die Beine stellen, falls die Pandemie dann vorbei ist. Oder schon heute Ideen sammeln für die Kampagne 2021/22. Das wird die schönste aller Zeiten!