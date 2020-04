per Mail teilen

Sommerferien - für viele Familien ist das Urlaubszeit. Ob Reisen dieses Jahr möglich sind, ist wegen der Anti-Corona-Maßnahmen allerdings ungewiss. Man könnte deswegen die Ferien kürzen, lautet nun ein Vorschlag. Doch diese Idee erfährt bereits Gegenwind.

Es sei unklar, wann und wie man im Sommer verreisen könne, so Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Weltweit gilt weiterhin die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes - und Außenminister Heiko Maas (SPD) will auch noch nicht vorhersagen, ob diese auch für den Sommer noch gelten werden.

Schäuble regt deshalb an, die Sommerferien-Zeit etwas zu verkürzen. So formuliert der CDU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" könne durch die Corona-Pandemie versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt werden.

"Die Diskussion geht fehl"

Skepsis kommt vom Lehrerverband, dessen Präsident sich davon keine allzu große Wirkung verspricht. Vielmehr sei ein Gesamtkonzept notwendig. "Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um die Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl", sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger im Deutschlandfunk.

"Zwei Wochen Sommerferien weniger bringen nichts"

Auch der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz lehnt eine Verkürzung ab. Sprecher Reiner Schladweiler sagte im SWR: "Was bringen uns zwei Wochen Sommerferien weniger? Kann man da alles aufholen? Ich glaube nicht!" Er spricht sich dafür aus, vor so einer Entscheidung alle Beteiligten - auch Schüler- und Elternvertreter - an einen Tisch zu holen und dann abzuwägen.

Dauer 2:56 min Landeselternbeirat RP spricht sich gegen verkürzte Sommerferien aus SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll im Gespräch mit Reiner Schladweiler, dem Landeselternsprecher Rheinland Pfalz.

Und auch SPD-Vize Kevin Kühnert überzeugt Schäubles Vorschlag nicht. Er glaube vielmehr, das Erholung ein ganz wichtiger Faktor in so einem stressigen Jahr sei, sagte der Juso-Vorsitzende den Sendern RTL und MTV. Schäuble dagegen hatte auch argumentiert, dass durch die Krise das Urlaubskonto vieler Eltern strapaziert sei. Deshalb verstehe er die, die sich fragten, wie sie da noch sechs Wochen Ferien organisieren sollten.

