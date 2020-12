Im Streit um den neuen Bußgeldkatalog im Straßenverkehr bäumt sich die CDU nochmals als Partei der Autobauer und Raser auf, meint Martin Rupps

Der Herbst kommt über uns und ein Thema, das in der grün-schwarzen Regierung von Baden-Württemberg für Zoff sorgt. Die Grünen wollen am neuen, strengeren Bußgeldkatalog für Temposünder, der wegen eines Formfehlers auf Eis liegt, festhalten. Die Union dagegen sieht das Malheur als Chance, das Strafmaß im neuen Gesetzgebungsverfahren des Bundes zu entschärfen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) wirft Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine „riskante Blockadehaltung“ vor.

Strobls Wortwahl ist CDU-Pressesprecher-Deutsch. Von der Absicht, ein verabschiedetes Gesetz überarbeitet in Kraft treten zu lassen, geht null Risiko aus. Der grüne Verkehrsminister kann auch keinen CDU-Vorschlag blockieren. Der Vorschlag ist in der Welt und kann, muss aber nicht angenommen werden. In Baden-Württemberg stehen Landtagswahlen ins Haus. Offenbar sollen Schnellfahrer CDU wählen, weil sie ihnen am letzten „Blitzer“ den Führerschein gerettet hat.

Tempolimit nach der Bundestagswahl

Ich freue mich auf die Zeit, da die CDU in Bund und Ländern nicht mehr die Lobbypartei der Autobauer und Raser sein kann. Es ist bald soweit. Der nächsten Bundesregierung werden, in welcher Konstellation auch immer, mutmaßlich die Grünen angehören. Das Tempolimit auf Autobahnen ist da im Koalitionsvertrag so sicher wie eine Bescherung an Heiligabend. Auch an anderen Schrauben wie dem Bußgeldkatalog werden die Grünen drehen wollen.

Ich kann viele Maßnahmen, mit denen uns die Grünen das Autofahren madig machen, nicht nachvollziehen. Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ist nervige Symbolpolitik. Aber ich kann nachvollziehen, dass das aggressive Verhalten vieler Autofahrer drastische Drohungen und Strafen braucht. Also genau das, was im neuen Bußgeldkatalog steht.