Meinung: Pflichtjahr für die Hätschelkinder

per Mail teilen

Die Forderung, dass Deutschland wieder die allgemeine Wehrpflicht einführt, kommt von politischen Trittbrettfahrern, meint Martin Rupps. Ein rein soziales Pflichtjahr dagegen kann die Generation der Hätschelkinder erden und für Pflegepersonal sorgen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der CDU-Fraktionschef im Mainzer Landtag, Christian Baldauf, wollen ein Pflichtjahr für junge Leute. Lewentz denkt an "einen Dienst der Frauen und Männer für unser Land", etwa in der Bundeswehr. Baldauf fordert, dass soziale oder militärische Dienste in einem sogenannten Deutschlandjahr geleistet werden sollen.

Politiker wünschen sich nach dem Angriff auf die Ukraine die allgemeine Wehrpflicht zurück. Doch „eingezogene“ Rekruten sind militärisch sinnlos geworden, meint Martin Rupps picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Arno Burgi

Allgemeine Wehrpflicht militärisch sinnlos

Die beiden Herren haben entweder ein schlechtes Gedächtnis oder geben im Ukraine-Krieg politische Trittbrettfahrer. In Deutschland wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, weil die Wehrgerechtigkeit – alle Wehrpflichtigen müssen ran – nicht mehr zu leisten war. Und modernste Wehrtechnik keine Amateure braucht, wie es Rekruten immer bleiben werden, sondern Profis: Zeit- oder Berufssoldaten. Die allgemeine Wehrpflicht hatte hierzulande militärisch ihren Sinn verloren - falls sie je einen hatte. Als "Schule der Nation" kam die Bundeswehr ziemlich teuer und erwies sich als wenig effektiv.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Gleichwohl steckt in den Vorschlägen von Roger Lewentz und Christian Baldauf ein diskussionswürdiger Kern. Ein soziales Pflichtjahr nicht in der Armee, sondern in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Flüchtlingsunterkünften erdet diese Generation, nach meinem Dafürhalten eine Kohorte von Hätschelkindern. Außerdem rekrutiert das soziale Deutschlandjahr Personal für diese wichtigen Einrichtungen.

Ich stelle mir das so vor: Die Frauen und Männer würden regelmäßige "Pflege-Manöver" absolvieren wie früher Reservisten der Bundeswehr. Das soziale Pflichtjahr wird wie einst bei Wehr- bzw. Zivildienstpflichtigen mit Rentenpunkten bedacht. Die jungen Leute von heute, die ohnehin zu früh von ihren Schulen abgehen, können ihr Reisejahr in Thailand oder Ozeanien auch noch Monate später antreten.