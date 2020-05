Die Hoffnung auf Sommerferien steigt: Die Regierung lockert die deutschen Grenzkontrollen nach knapp zwei Monaten Corona-Schließung wieder. Schon am Samstag geht es vorsichtig los.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist am Vormittag nach einer Kabinettssitzung vor die Presse getreten. Seine frohe Kunde: Die deutschen Grenzen werden stückweise geöffnet. Vollständig sollen die Grenzkontrollen aber wohl nicht vor dem 15. Juni komplett wegfallen.

Strenge Voraussetzungen für Grenzöffnungen

Schon ab dem Wochenende will Österreich nur noch stichprobenartig kontrollieren. Ab kommenden Freitag werden dann auch die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und in die Schweiz gelockert. Die Grenze zu Luxemburg werde am Samstag bereits komplett geöffnet. Ab dann soll es auch an den Grenzen zu den anderen Ländern nur noch stichprobenartige Kontrollen geben.

Seehofer sagte, mit der dänischen Regierung sei er im Gespräch. Grundsätzlich sei er bereit, die Kontrollen zu Dänemark zu beenden. Für Lockerungen der Luftgrenze zu Italien und Spanien sei es aber noch zu früh.

Dauer 1:21 min Seehofer: Grenzkontrollen bis 15. Juni - aber mit Erleichterungen Seehofer: Grenzkontrollen bis 15. Juni - aber mit Erleichterungen

Voraussetzung für die Grenzöffnungen sind laut Seehofer aber geringe Neuinfektionen in den Nachbarländern. Bei steigenden Zahlen würden die Regeln wieder strenger.

EU-Konzept für Tourismus am Nachmittag

Die EU-Kommission wird heute wohl ein Konzept für den Reiseverkehr in der gesamten EU vorlegen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, es werde definitiv eine Tourismussaison in Europa geben, aber unter scharfen Auflagen.

Es gibt allerdings auch Politiker, die vor einer zu schnellen Öffnung warnen. So sagte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster, die Reisefreiheit solle erstmal für die Menschen in den Grenzregionen gelten. Die Kontrollen komplett abzuschaffen, hält er für zu früh. Die Krise sei noch nicht gemeistert.

Grenzkontrollen in Europa Die Kontrollen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz und Luxemburg hatte Deutschland im März eingeführt, um die Ausbreitung der Corona-Infektion zu bremsen. Polen und Tschechien haben ihre Grenzen ihrerseits geschlossen. An den Übergängen zu Belgien und den Niederlanden gibt es aktuell keine Kontrollen. Wenn Menschen nach Deutschland einreisen, dann müssen sie grundsätzlich zunächst zwei Wochen in Quarantäne. Ausnahmen gibt es nur für Berufspendler.

Caspary will rasches Ende der Beschränkungen

Zahlreiche Politiker hatten aber auch ein schnelles Ende der Beschränkungen gefordert. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary sagte im SWR: "Die Grenzkontrollen haben durchaus Sinn gemacht zu Beginn der Pandemie, sie sind aber mittlerweile nicht mehr gerechtfertigt."