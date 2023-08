Meinung: Vom Glück des Regens

per Mail teilen

Lieber einen klaren Kopf haben und einen Regenschirm benutzen statt draußen schmelzen und drinnen schwitzen, meint Martin Rupps.

"Hoffentlich drückt Dir der Regen nicht auf die Stimmung", schrieb kürzlich ein Freund in einer Mail. Er konnte nicht wissen, dass mich die Regentage froh machen nach der Hitze im Juli. Das Klima verändert sich und mit ihm mein Blick auf das Wetter. Lieber einen klaren Kopf haben und einen Regenschirm benutzen statt draußen schmelzen und drinnen schwitzen.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Bei der Redaktionskonferenz am Mittag wies mich ein Kollege darauf hin, dass Schulkinder, die gerade Ferien haben, mutmaßlich anderer Meinung seien. Stimmt. Hier finden Sie ein Beispiel, wie das Kinderferienprogramm trotzdem nicht ins Wasser fällt. Meinem Kollegen gab ich übrigens die unpopuläre, aber zutreffende Antwort: In meiner Kindheit und Jugend sind wir auch bei Regen in den Wald gegangen.

Urgemütlich feiern im Gartenzelt

Vergangenes Jahr war ich bei einer Geburtstagsfeier mit Catering. Es regnete Hunde und Katzen. Wir saßen in einem Gartenzelt, das Wasser prasselte laut aufs Dach. Im Zelt fühlte es sich urgemütlich an. Wir reden noch heute davon. Regen nützt auch im großen Maßstab, bei den aktuellen Open-Air-Festivals: Viele Bands geben besonders gute Konzerte, wenn ihre Zuhörer vom Regen klatschnass sind.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Regen tut mir für Camperinnen leid, die ihr Zelt nicht mehr trocken kriegen. Und für Landwirte, deren Getreide Pilz ansetzen könnte. Ich persönlich brauche in diesem Jahr keine heißen, trockenen Tage mehr. Die Bedeutung sonnengebräunter Körper wird überschätzt.