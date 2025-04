Digitale Passbilder, Namensrecht, Biomüll-Gesetz

Alles neu macht der Mai? Jedenfalls bringt der Frühlingsmonat einige Änderungen, spezielle Anlässe und Events mit sich. Ein Überblick über alles Wichtige in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Vom 1. Mai an brauchen Bürgerinnen und Bürger, die einen neuen Ausweis oder einen neuen Reisepass beantragen wollen, ein digitales Passfoto. Das haben Bundestag und Bundesrat bereits 2020 beschlossen - jetzt wird es in die Tat umgesetzt. Indem die Fotos verschlüsselt übermittelt werden, sollen Fälschungen und Manipulationen verhindert werden.

Konkret bedeutet das, dass die Fotografierten von den Studios kein gedrucktes Bild mehr von sich erhalten, sondern nur noch einen sogenannten Data-Matrix-Code, der einem QR-Code ähnelt. Dieser kann nur von der Passbehörde eingelesen werden.

Darüber hinaus soll es ab Mai auch möglich sein, sein Passbild direkt in der zuständigen Passbehörde erstellen zu lassen. Insgesamt will das Bundesinnenministerium die Behörden mit 10.000 entsprechenden Geräten ausstatten - zum 1. Mai sollen aber erst 2.500 bereitstehen.

Am Tag der Arbeit (Donnerstag, 1. Mai) haben viele Menschen bundesweit frei. Der Feiertag ist eng mit der Geschichte der Arbeiterbewegung verbunden, traditionell stehen daher die Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter im Mittelpunkt politischer Demonstrationen. Seine Wurzeln hat der Tag der Arbeit in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, als sich die Menschen gegen schlechte Arbeitsbedingungen und zu lange Arbeitszeiten wehrten.

Auch an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 29. Mai) können viele Menschen etwas zur Ruhe kommen. 40 Tage nach Ostern feiern Christinnen und Christen, dass Jesus laut der Bibel an diesem Tag in den Himmel aufgefahren ist.

Der Große Zapfenstreich für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) findet am 5. Mai statt. Am Tag darauf, am 6. Mai, soll der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler einer schwarz-roten Bundesregierung gewählt werden.

Was ist der Große Zapfenstreich? Der Große Zapfenstreich ist eine besondere feierliche musikalische Zeremonie der Bundeswehr, mit der hohe Amtsträgerinnen und Amtsträger unseres Staates aus ihrem Amt verabschiedet werden. Auch bei besonderen Jahrestagen oder wichtigen Anlässen kann dieser feierliche Akt erfolgen. Vier Elemente bilden den Großen Zapfenstreich, dessen Ablauf genau geregelt ist: Zunächst marschiert das sogenannte Stabsmusikkorps der Bundeswehr - eine große Musikkapelle - begleitetet von Fackelträgern, auf den Platz, wo der Zapfenstreich stattfindet. Die Soldatinnen und Soldaten des Musikkorps spielen verschiedene Musikstücke, die eine festgelegte Reihenfolge haben. Das letzte Stück ist immer die deutsche Nationalhymne. Danach folgt der Ausmarsch der Soldaten und Soldatinnen. Bei der Verabschiedung von Amtsträgerinnen und Amtsträgern darf die Person, die aus dem Amt scheidet, drei Stücke aussuchen, die gespielt werden. Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 2025.

Das reformierte Namensrecht tritt am 1. Mai in Kraft, verabschiedet wurde es jedoch bereits 2024. Ein Grund für die lange Vorlaufzeit ist die notwendige Umstellung in Behörden und Standesämtern.

Ehepaare haben nun mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Wahl ihres Familiennamens. Sie können wie bisher den Namen eines Partners oder einer Partnerin gemeinsam führen oder jeder behält seinen. Neu ist der gemeinsame Doppelname, gebildet aus den Namen der Eheleute.

Es gibt eine Begrenzung auf maximal zwei Namen. Das heißt: Von bestehenden zwei Doppelnamen dürfen nicht alle vier Namen, sondern letztlich nur zwei zu einem neuen Doppelnamen kombiniert werden, sodass keine Endlosnamen entstehen. Auch Ehepaare, die bereits einen gemeinsamen Familiennamen haben, können nachträglich einen Doppelnamen erklären oder zur vorherigen Namensführung zurückkehren. Mehr Infos findet ihr hier.

Die Deutsche Krebshilfe, das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit und der Bundesdrogenbeauftragte rufen im gesamten Monat erneut zur bundesweiten Mitmachaktion "Rauchfrei im Mai" auf. Wer im Mai rauchfrei bleibt, hat sogar die Chance, bis zu 1.000 Euro zu gewinnen. Auch Menschen, die Rauchende bei der Aktion unterstützen wollen, können teilnehmen.

Um mitzumachen, muss man sich bis zum 30. April unter www.rauchfrei-im-mai.de registrieren.

Ab dem 1. Mai muss Biomüll laut Gesetz besser getrennt werden. Sogenannte Störstoffe wie Plastik- und anderer Müll, die nicht in die Biotonne gehören, sollen reduziert werden - nur noch bis zu ein Prozent solcher Störstoffe in der Biotonne sollen erlaubt sein, ab drei Prozent drohen Konsequenzen. Bisher ist der Anteil an Störstoffen noch deutlich höher. Bußgelder können bis zu 2.500 Euro betragen.

Halten sich die Entsorgungs- und Kompostierbetriebe nicht an die neuen Vorgaben, verstoßen sie gegen das Gesetz. Damit die neuen Begrenzungen eingehalten werden, müssen in erste Linie die Bürger und Bürgerinnen darauf achten, was sie in der Biotonne entsorgen. Entsorger und Kommunen wollen den Müll künftig genauer kontrollieren. Werden zu viele Fremdstoffe in der Tonne entdeckt - mehr als drei Prozent - wird sie stehen gelassen und erst mitgenommen, wenn der falsch getrennte Müll richtig entsorgt worden ist.

Was darf in die Biotonne - und was nicht? Das darf in den Biomüll: Gemüse- und Obstabfälle

Eierschalen

Milchproduktreste

Gartenabfälle und Schnittblumen

Kleine Mengen an Laub, Baum- und Grünschnitt

Kleine Mengen an Federn, Holz und Stroh

Zeitungspapier, Küchenkrepp, Kartons Das darf keinesfalls in den Biomüll: Gekochte oder verschimmelte Speisereste

Katzenstreu und andere tierische Exkrement

Zigarettenkippen und Asche

Plastiktüten

behandeltes Holz (zum Beispiel lackiert)

Hygieneartikel

Alles, was nicht verrottet (beispielsweise Steine oder Kunststoffe)

Flüssigkeiten Was darüber hinaus (nicht) in den Biomüll darf, regeln die Kommunen. Genaue Informationen liefern die Websites der Entsorger oder die Abfallberatung, die es in vielen Kommunen gibt.

Am 8. Mai vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg mit der vollständigen Kapitulation der Wehrmacht. An diesen Tag erinnern einige Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. So stellt beispielsweise die Gemeinde Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) im Rahmen einer ökumenischen Gedenkveranstaltung ein rund acht Meter hohes Friedenkreuz auf. Am 9. Mai findet ein Gedenkgottesdienst im Mainzer Dom statt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadt Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) veranstalten am 8. Mai 2025 eine Gedenkfeier an der Kriegsgräberstätte Donaueschingen-Allmendshofen, wo mehr als 600 Gefallene ruhen.

Am 10. und 11. Mai treffen sich die rheinland-pfälzischen Grünen zu ihrem zweitägigen Parteitag in Idar-Oberstein. Die Delegierten stellen die Landesliste zur Landtagswahl 2026 auf und wollen Katrin Eder zur Spitzenkandidatin nominieren.

Zehntausende Musikfans aus ganz Europa werden vom 10. bis zum 17. Mai 2025 in der Schweizer Stadt an der Grenze zu Deutschland erwartet: Basel ist Gastgeberstadt des "Eurovision Song Contest (ESC)" - und möchte den Anreisenden einiges bieten: Unter anderem wird die Sperrstunde in Basler Bars und Restaurants aufgehoben, es gibt eine ESC-Ausstellung, Chor-Angebote und mehr als 50 Open-Air-Konzerte. Am ESC nehmen mehr als 50 Nationen teil.

Das unabhängige Projekt "Sexueller Missbrauch im Bistum Speyer durch katholische Priester, Diakone, Ordensangehörige und Mitarbeitende des Bistums (ab 1946)" startete im April 2023 und ist auf vier Jahre angelegt. Die Mannheimer Historikerin Sylvia Schraut stellt am 8. Mai die erste Teilstudie dazu vor. Das Bistum nimmt einen Tag später bei einer eigenen Veranstaltung dazu Stellung.

Die Stadt und der VfB Stuttgart organisieren gemeinsam ein Public Viewing zum DFB-Pokalfinale auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 35.000 Menschen sollen am 24. Mai dort Platz finden, wenn der VfB im Berliner Olympiastadion versucht, den Pokal gegen Arminia Bielefeld zu holen.

Am Wochenende zuvor (17./18. Mai) endet die Saison in der Bundesliga und der 2. Liga. Schaffen der SC Freiburg und/oder Mainz 05 die Teilnahme im Europapokal? Wo platziert sich der VfB am Ende und hält 1899 Hoffenheim die Klasse? In der 2. Bundesliga haben der 1. FC Kaiserslautern und auch der Karlsruher SC noch Chancen auf den Aufstieg. Wie sieht es vor dem letzten Spieltag aus?

Einige Tage kann im Mai noch gefeiert werden, doch irgendwann muss jede Party enden - so auch das Stuttgarter Frühlingsfest . Am 11. Mai ist Schluss.

Der 38. Rheinland-Pfalz-Tag findet vom 23. bis 25. Mai in Neustadt an der Weinstraße statt. Die Veranstalter erwarten bis zu 225.000 Besucherinnen und Besucher.

Vom 6. bis 11. Mai 2024 findet außerdem das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart statt. An sechs Tagen wird die Region Stuttgart zum weltweiten Zentrum des Animationsfilms. Mehr Informationen und Tickets unter www.itfs.de

Wer die Welt mal aus der Vogelperspektive sehen will, kann im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis), der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, in einen von mehr als zwanzig Heißluftballons steigen. Das Ballonfestival findet vom 1. bis 3. Mai statt. Bei schlechten Wetterbedingungen werden die Fahrten allerdings verschoben.