Pfingstferien und Soutside-Festival in Baden-Württemberg, Rock am Ring und SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz. Was sonst noch wichtig ist für den Südwesten im Juni, haben wir für Euch zusammengefasst.

Am 6. Juni ist in Baden-Württemberg der letzte Schultag vor den Pfingstferien. Diese gehen bis zum 22. Juni. In diesen Zeitraum fallen auch zwei Feiertage: Der Pfingstmontag am 9. Juni sowie Fronleichnam am 19. Juni. Am 23. Juni ist die unterrichtsfreie Zeit dann wieder vorbei. Dann geht es für alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule. In Rheinland-Pfalz gibt es 2025 keine Pfingstferien. Sie wurden nach einem Pilotversuch wieder abgeschafft. Die beiden Feiertage am 9. und 19. Juni gelten aber auch hier.

Vom 20. bis 22. Juni findet in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) wieder eines der größten Festivals Baden-Württembergs statt. Im vergangenen Jahr trotzten rund 65.000 Besucherinnen und Besucher den starken Regenfällen und machten den ehemaligen Bundeswehrflugplatz zu einer riesigen Schlammschlacht. In diesem Jahr treten als Headliner unter anderem Apache 207, Prodigy, Nina Chuba, Annenmaykantereit und Greenday auf.

Das Land Baden-Württemberg macht einen weiteren Schritt zur Vereinfachung von Bauprojekten. So tritt am 28. Juni das "Gesetz für das schnellere Bauen " in Kraft. Mit dieser Anpassung der Landesbauordnung sollen Bauprojekte schneller als bisher umgesetzt werden. Zentraler Baustein dabei: die sogenannte Genehmigungsfiktion. Mit ihr gilt ein Bauantrag automatisch als genehmigt, sollte die zuständige Behörde nicht innerhalb von drei Monaten reagiert haben. Das soll auch für das Errichten von Mobilfunkmasten gelten.

Mit der angepassten Landesbauordnung soll außerdem die Umnutzung einer Immobilie erleichtert werden. Wer mit einer Umnutzung künftig Wohnraum schaffen will, muss keinen Bauantrag mehr stellen. Und auch für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen braucht es künftig keine Baugenehmigung mehr. Alle weiteren Änderungen in der Landesbauordnung, die drei Monate nach Verkündung im Gesetzblatt für Baden-Württemberg (Ausgegeben am 28. März) in Kraft treten, gibt es hier .

20 Jahre Limes-Welterbe: Familien-Event im Kastell Pohl

Der Limes erstreckt sich über 550 Kilometer von Rheinbrohl bis zur Donau und verbindet Rheinland-Pfalz mit Baden-Württemberg, Hessen und Bayern als Teil der "Grenzen des Römischen Reiches".

Limes-Kastell Pohl entführt in die Römerzeit Das Limeskastell Pohl im Rhein-Lahn-Kreis ist ein nach heutigem Forschungsstand authentischer Nachbau eines römischen Holz-Erde-Kastells mit Wachturm. Das weltweit einmalige Projekt bietet Besuchern spannende Einblicke in das vermutlich eher unwirtliche Leben an der nördlichen Grenze des riesigen römischen Imperiums um 100 nach Christus und ist Teil des UNESCO-Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes. Es bietet Ausflüge in die römische Geschichte für Tagesbesucher, aber auch für Reisegruppen und Schulklassen. Das Kastell kann ebenfalls für Feiern und Tagungen genutzt werden. Im Mittelpunkt stehen das Ensemble als Freilichtmuseum und der 2019 erweiterte Ausstellungsraum mit dem Schwerpunkt der lokalen römischen Historie im Bereich Marienfels, Hunzel, Holzhausen und Pohl.

Im Jahr 2025 feiert das Land Rheinland-Pfalz ein bedeutendes Jubiläum: Seit 20 Jahren zählt der Obergermanisch-Raetische Limes, das längste archäologische Bodendenkmal Europas, zum UNESCO-Welterbe. Im Limeskastell Pohl (Rhein-Lahn-Kreis) wird dies am 1. Juni mit einem Festakt begangen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm - zum Beispiel: Römische Soldaten in original-getreuen Kostümen, kulinarische Genüsse nach antiken Rezepten, Kurzworkshops und Mitmachangebote - wie etwa das Herstellen von Pfeil und Bogen und das Schießen mit den Geräten.

"Rock am Ring" lockt am Pfingstwochenende die Fans in die Eifel

Korn, Weezer, Bullet for my Valentine, Kontra K. und viele mehr: Bei diesem Line-Up von Rock am Ring 2025 ist bei vielen die Vorfreude auf den 6. bis 8. Juni und das Kultfestival am Nürburgring in der Eifel bestimmt noch mal gestiegen. 2024 war das Festival jedenfalls ein voller Erfolg - wie unser Rückblick zeigt. Allerdings - Tickets gibt es keine mehr für dieses Jahr, aber einen guten Platz zum Campieren und Übernachten kann man sich noch sichern.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

Ausstellung in Trier über den römischen Kaiser Marc Aurel

2025 gibt es in Rheinland-Pfalz wieder eine große Landesausstellung: Zu Gast in Trier ist der römische Kaiser Marc Aurel. Zu sehen ist die Schau vom 15. Juni bis 23. November im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. 380 Ausstellungsstücke aus der Zeit Marc Aurels oder mit Bezug zu dem römischen Kaiser werden gezeigt. 85 Museen aus ganz Europa leihen den Trierer Museen dafür ihre Exponate aus. In der Vergangenheit gab es in Trier bereits vielbeachtete Ausstellungen über die römischen Kaiser Konstantin und Nero. Trier war zu Zeit Konstantins des Großen im 3. und 4. Jahrhundert zeitweise Hauptstadt des Römischen Imperiums. Sie gilt als älteste Stadt Deutschlands.

SWR Sommerfestiva l in Speyer

And last but not least noch ein Highlight in eigener Sache. Das nächste SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz findet vom 27. bis 29. Juni in Speyer statt. Mit Open-Air-Konzerten und kostenloser Festivalmeile lädt der Südwestrundfunk in die pfälzische Domstadt ein. Alles Wichtige zum Event findet Ihr hier:

Das wird bundesweit wichtig im Juni

Mutterschutz bei Fehlgeburten

Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, haben nun Anspruch auf Mutterschutz. Damit erhalten Betroffene erstmals eine gesetzlich garantierte Regenerationszeit, um sich von der körperlichen und seelischen Belastung durch ein solches Ereignis zu erholen. Abhängig vom Zeitpunkt der Fehlgeburt bestehen unterschiedliche Ansprüche.

Stromanbieter innerhalb von 24 Stunden wechseln

Der Strommarkt bekommt neue Regeln: Ab dem 6. Juni 2025 können Sie bei einem Ein- und Auszug den Stromanbieter nicht mehr rückwirkend wechseln. Bisher war das bis zu sechs Wochen lang möglich. Wer also etwa am 1. August umzieht und erst am 31. August merkt, dass er noch keinen neuen Vertrag abgeschlossen hat, rutscht automatisch in die Grundversorgung. Und die ist oft deutlich teurer als andere Angebote.

Wichtig: Auch der Vormieter muss seinen Stromvertrag rechtzeitig zum Datum seines Auszugs kündigen. Andernfalls laufen zwei Verträge parallel über denselben Stromzähler.

Aber auch Stromanbieter dürfen sich nicht mehr so viel Zeit lassen. An Werktagen wird ein Anbieterwechsel innerhalb von 24 Stunden Pflicht. Voraussetzung ist, dass die Kündigungsfrist eingehalten wurde und der Vertrag abgelaufen ist.

Nationaler Veteranentag

Am 15. Juni sollen die Veteranen der Bundeswehr erstmals bei einem nationalen Veteranentag gewürdigt werden. Die zentrale Feier findet vor dem Reichstag in Berlin statt, vielerorts gibt es weitere Veranstaltungen. Als Veteranin oder Veteran der Bundeswehr gilt, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist.

Gas-Checks für Wohnwagen und Wohnmobile werden Pflicht

Wer ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen mit Flüssiggasanlage besitzt, muss ab dem 19. Juni einen regelmäßigen Experten-Check nachweisen. Darauf weist der ADAC hin. Mit der entsprechenden Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) soll demnach erreicht werden, dass weniger Unfälle beim Heizen, Kühlen und Kochen im Camper passieren.

Neue EU-Regeln für Smartphones

Am 20. Juni treten neue Ökodesign-Vorgaben der Europäischen Union für Smartphones und andere schnurlose Telefone in Kraft. So sollen die Telefone etwa ein Mindestmaß an Widerstandsfähigkeit erfüllen, die Batterien sollen nach mindestens 800 Ladezyklen noch eine Restkapazität von 80 Prozent erreichen und die Hersteller müssen noch sieben Jahre nach Verkaufsstopp eines Modells Ersatzteile bereitstellen. Ziel ist es, die Umwelt zu schonen, indem Verbraucherinnen und Verbraucher die Geräte länger nutzen können und sie nicht so schnell auf dem Müll landen.

Mehr Barrierefreiheit beim Online-Handel

Ab dem 28. Juni müssen Online-Händler ihre Portale auch für Menschen mit Behinderungen barrierefrei anbieten. Dann tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft. Das betrifft unter anderem auch Bankdienstleistungen oder die Apps und Webseiten von Verkehrsunternehmen.

FIFA-Klub-WM wird erstmals ausgetragen

Die neue Klub-WM der FIFA vom 14. Juni bis 13. Juli mit 32 Teams soll den Vereinen viel Geld bringen. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund vertreten die deutschen Farben in den USA. Das neue Turnier steht von vielen Seiten her in der Kritik, weil es eine weitere Belastung für die Spieler bedeutet. Der Weltfußball-Verband FIFA erhofft sich dagegen einen neuen Geldregen - vor allem durch die Übertragungsrechte. Alle Infos zum neuen, größeren Format der Klub-WM haben die Kollegen und Kolleginnen von der Sportschau zusammengetragen .