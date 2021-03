Mal wieder steht viel auf dem Spiel beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Noch halten die Beratungen dazu an. Klar scheinen aber bereits das Datum für die Lockdown-Verlängerung zu sein und die Regelungen fürs Osterfest.

Das Datum für die Lockdown-Verlängerung stand bei den jüngsten Beratungen von Bund und Ländern ganz offensichtlich als erstes fest: bis zum 18 April sollen Ladenschließungen und Kontaktsperren nun vorerst bestehen bleiben - also genau so lang, wie dies bereits in der Beschlussvorlage zu dem Treffen vorgesehen war.

Keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen an Ostern

Um anderes wurde dagegen mehr gerungen. Zum Beispiel, ob es an den Oster-Feiertagen Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen geben könne. Zur Diskussion stand dass vom 2. bis 5. April Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis erlaubt würden. Doch das erschien der Spitzenrunde angesichts bundesweit steigender Inzidenzzahlen wohl doch zu gewagt. Der ursprünglich aus dem Kanzleramt stammende Vorschlag wurde von den Länderchefs mehrheitlich abgelehnt, heißt es bisher unbestätigt aus Verhandlungskreisen. Damit würde es bei den bestehenden Beschränkungen bleiben.

Uneinigkeit über Anwendung der "Notbremsen"-Regelung

Auch in Bezug auf den bereits Anfang März vereinbarten Notbremsen-Mechanismus, der bei einem Inzidenzwert von 100 greifen soll, gibt es Unstimmigkeiten. Bislang gilt, dass in diesem Fall die in den letzten Wochen vorgenommen Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen - woran sich viele Städte und Landkreise aber nicht gehalten haben. Deshalb wird nun diskutiert, ob schärfere Kontaktbeschränkungen oder nächtliche Ausgangsbeschränkungen in diesen "Ü100-Regionen" beschlossen werden sollen.

Außerdem beharrt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wohl darauf, dass die strengeren Regeln nicht gleich landesweit sondern nur in den betroffenen Landkreisen zur Anwendung kommen sollten.

Und dann das leidige Thema Kitas und Schulen...

Hier sieht die Beschlussvorlage derzeit vor, Schulen und Kitas zu schließen oder gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden können. Ab einer Inzidenz von 200 würde demnach auch eine Schließung in Betracht gezogen, wobei dies "mit einigen Tagen Vorlauf" geschehen solle, "damit sich Familien darauf einstellen können". Auch in dieser Angelegenheit ist das Ende bislang offen.

Osterurlaub ja oder nein?

Unklar ist derzeit auch noch, was aus dem Osterurlaub im In- und Ausland werden soll. Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten, hieß es in der Beschlussvorlage. "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

Dagegen steht allerdings die Initiative von Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, die für "kontaktarmen Urlaube" werben - also Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können.

Urlaub auf Mallorca nur mit Auflagen?

Gerungen wird in der Bund-Länder-Runde auch weiterhin um das Thema Mallora-Urlaub: Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert. Deswegen stehen bei den Beratungen Forderungen nach einer Wiedereinführung der Testpflicht und auch nach einer Wiedereinführung der Quarantäne im Raum.