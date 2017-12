Das Fest der Liebe Kulturell geprägte Sehnsucht nach Sex

Ihr Kinderlein kommet: Sex ist an Weihnachten und zwischen den Jahren ein großes Thema - und auch in muslimischen Ländern gibt es ein Fest der Liebe, das für mehr Geburten sorgt.

Jedes Jahr zwischen August und September kommen in Deutschland überdurchschnittlich Kinder zur Welt - bis zu 15 Prozent mehr als an den anderen Monaten des Jahres. Rechnet man neun Monate zurück, dann werden viele dieser Kinder Ende Dezember gezeugt.

Früher dachte man, das habe mit dem Winter zu tun - denn da sind die Nächte lang und es wird mehr gekuschelt. Aber auf der Südhalbkugel, auf der jetzt Sommer ist - zum Beispiel in Australien - boomen die Babys ebenfalls im September.

In muslimisch geprägten Ländern treten die gleichen Effekte rund um das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadans auf. Auch das macht sich an den Geburtenzahlen bemerkbar. Den Babyboom gibt es dort neun Monate nach Ende des Ramadans und zwar egal, wann der im Kalender ist, der sich jedes Jahr etwas verschiebt.