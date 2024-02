Forschende aus Mailand haben herausgefunden, dass die Sterberate von an Darmkrebs erkrankten Menschen zwischen 25 und 49 Jahren europaweit steigt - und das entgegen dem eigentlichen Trend.

Laut der Studie des Forschungsteams von der Universität Mailand, die im Fachjournal "Annals of Oncology" erschienen ist, könne der Krebs überwiegend auf das Verhalten und die Umweltfaktoren zurückzuführen sein. Demnach sind beispielsweise Übergewicht, wenig körperliche Aktivitäten oder Alkoholkonsum Faktoren, die das Risiko in jungen Jahren erhöhen, an Darmkrebs zu erkranken.

"Wir haben in unserer Gesellschaft viele junge Menschen, die regelmäßig am Schreibtisch sitzen und sich nicht bewegen", sagt Markus Möhler, Leiter der Gastrointestinalen-Onkologie an der Universitätsmedizin Mainz. Auch genetische Mutationen und Vererbungen sind laut Bernd Bretz, Leiter des Darmzentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier, dafür mitverantwortlich.

Darmkrebsvorsorge bei Jüngeren fördern

Und es gibt noch ein anderes Problem: "Die Vorsorge fehlt bei jungen Altersgruppen und oftmals denkt man bei ersten Anzeichen nicht an Krebs", sagt Möhler dem SWR. Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen würden oft mit psychischen Belastungen in Verbindung gebracht. Es habe sich jedoch gezeigt, dass die Krebsmortalität bei älteren Menschen durch Prävention wie Darmspiegelungen abgenommen habe.

"Es ist wichtig, dass präventive Maßnahmen für jüngere Altersgruppen gefördert werden." Der heutige Weltkrebstag hat das das Ziel, jährlich für die Krankheit zu sensibilisieren und auf Vorsorge- sowie Früherkennungsmöglichkeiten hinzuweisen.

Dass die Präventionsmaßnahmen bislang nicht auf Menschen unter 50 Jahren ausgeweitet wurden, liegt offenbar auch an den Zahlen. Lediglich zehn Prozent aller Darmkrebserkrankungen treten vor dem 55. Lebensjahr auf. Das Durchschnittsalter für eine Erkrankung liegt laut Darmspezialist Bretz bei 70 bis 75 Jahren. In der Altersklasse von 40 bis 49 Jahren liege das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, bei jährlich rund 1,6 Prozent.

Jede achte Krebserkrankung betrifft den Darm

Laut Robert Koch Institut (RKI) betrifft deutschlandweit jede achte Krebserkrankung den Dickdarm bzw. den Mastdarm. Das RKI sieht als Risikofaktoren ebenfalls Übergewicht, Bewegungsmangel und regelmäßigen Alkoholkonsum. Wer oft rauche und oft rotes Fleisch (z. B. Rinder- oder Schweinefleisch) esse, erkranke ebenfalls häufiger an Darmkrebs.

Im Jahr 2020 wurde laut Krebsregister RLP in Rheinland-Pfalz bei insgesamt 2.510 Menschen Darmkrebs diagnostiziert. 1.427 davon waren Männer, 1.083 Frauen. Die Sterblichkeit lag 2020 bei 19,1 pro 100.000 Männer und bei 10,6 pro 100.000 Frauen.

In Baden-Württemberg zeigt sich laut Krebsregister BW für den Zeitraum von 2017 bis 2019 ein ähnliches Bild. In dem Bundesland erkrankten in diesem Zeitraum pro Jahr im Durchschnitt 7.445 Personen. Die Sterblichkeit lag hier bei 16,7 pro 100.000 Männer und bei 10 pro 100.000 Frauen.

Darmkrebs rechtzeitig diagnostizieren

Um Darmkrebs früh genug zu erkennen, regen die Forschenden aus Mailand an, dass Alter für eine Darmkrebsvorsorge auf 45 Jahre zu senken. Derzeit können Frauen ab 55 und Männer ab 50 Jahren als gesetzlich Krankenversicherte eine Darmspiegelung in Anspruch nehmen. Es gibt jedoch noch weitere Methoden, um Darmkrebs frühzeitig zu erkennen, wie zum Beispiel Tests auf verstecktes Blut im Stuhl oder Stuhluntersuchungen, schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Diese seien jedoch oftmals falsch positiv oder falsch negativ, erklärt Bretz vom Brüderkrankenhaus Trier.

Wenn möglich, wird der Darmkrebs operativ entfernt. Falls nötig kommen zudem Chemotherapie, Strahlentherapie und weitere Medikamente zum Einsatz. "Wenn Darmkrebs früh erkannt wird, haben die Patienten mittlerweile eine Heilungschance von über 90 Prozent", heißt es auf der Website des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier.