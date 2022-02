Daimler heißt jetzt Mercedes-Benz

per Mail teilen

Der Daimler-Konzern heißt nun so wie seine weltberühmte Automarke: Mercedes-Benz Group. Nach der Abspaltung der Lkw-Sparte in Daimler-Truck ist der Umbau damit abgeschlossen.

Damit erhält der traditionsreiche Autobauer bereits den vierten Namen innerhalb eines Vierteljahrhunderts. Zunächst hieß der Konzern Daimler-Benz AG, dann Daimler-Chrysler, später nur noch Daimler. Ab dem Handelsregister-Eintrag vom 01.02.2022 gilt Mercedes-Benz Group AG.

Hauptsache irgendwas mit Stern

In großen weißen Buchstaben steht der neue Name über dem Besuchereingang des Autobauers in Stuttgart. Die Beschilderung ist zwar nagelneu, aber bei einer Umfrage stellte der SWR fest, dass manche Mitarbeiter die Umbenennung noch nicht mitbekommen haben. Die meisten innerhalb und außerhalb des DAX-Unternehmens verbinden mit dem Konzern sowieso erstmal das Auto mit dem Stern.

Schwäbische Sparsamkeit verhindert neue Ausweise

Der Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius hat seinen Mitarbeiterausweis bereits "aktualisiert". Bei einem Video-Interview zeigte der Daimler-Chef seinen Ausweis - beklebt mit einem Mercedes-Stern an der Stelle, an der zuvor Daimler stand. Dabei witzelte der Schwede, dass bei der Umbenennung "die schwäbischen Gene" nicht verloren gehen würden - aus Spargründen habe man auf neue Mitarbeiterausweise verzichtet.

Benz oder Daimler? Die einstige Firma Daimler-Benz war 1926 bei ihrer Gründung im Grunde die erste badisch-württembergische Fusion. Carl Benz, der Badener, geboren in Karlsruhe - lebte aber die meiste Zeit seines Lebens in Mannheim. Der Schwabe Gottlieb Daimler war in Schorndorf und Bad Cannstatt bei Stuttgart zu Hause. Die Firmengründungen der beiden Tüftler und Industriellen aus dem Südwesten, Vorläufer der späteren Daimler-Benz AG, gelten als älteste Automobilfirmen der Welt.

Mercedes-Benz, eine der bekanntesten Marken der Welt

Der Markenname Mercedes-Benz gehört zu den wertvollsten der Welt. In der Liste der US-amerikanischen Beratungsfirma Interbrand steht der Name seit zwei Jahren auf Platz 8 - hinter Apple, Amazon, Microsoft, Google, Samsung, Coca-Cola und Toyota. Bewertet wird der Name Mercedes-Benz mit knapp 51 Milliarden US-Dollar, BMW kommt als zweiter deutscher Autokonzern auf Platz 12, danach folgt Audi auf Platz 46 und Volkswagen auf Platz 47.

Bilanz 2021: BMW stößt Daimler vom Verkaufszahlen-Thron

Aus eins mach zwei

Ola Källenius schließt mit der Umbenennung den Umbau des Daimler-Konzerns ab, der Ende 2021 mit der Abspaltung des Lkw-Geschäfts begonnen hatte. Seitdem gibt es zwei getrennte Unternehmen, die beide an der Börse notiert sind. Mercedes-Benz konzentriert sich nun auf das Geschäft mit Autos und Vans, Daimler-Truck auf das Geschäft mit Lastkraftwagen.

Mit Batteriezellen-Joint-Ventures in die Zukunft

Mercedes-Benz ist mit rund einem Drittel am Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) beteiligt. Die anderen beiden Teile gehören dem europäischen Autohersteller Stellantis - mit Peugeot, Citroën, Opel, Fiat Chrysler - und dem Energiegiganten Totalenergies. Die Batterien sollen ab 2025 in Kaiserslautern im Opel-Werk und im nordfranzösischen Douvrin gefertigt werden.

Mercedes-Benz will bis 2030 vollelektrisch werden

Die Automotive Cells Company (ACC) hat ein Startbudget von insgesamt sieben Milliarden Euro. Mehr als 1,3 Milliarden Euro davon stammen von deutschen und französischen Steuerzahlern. Es könnte auch ACC-Produktionen an Mercedes-Benz-Standorten geben, heißt es aus Branchenkreisen. Außerdem arbeiten die Stuttgarter weiterhin mit den beiden chinesischen Zellspezialisten CATL und Farasis zusammen.

Mercedes-Benz will bis zum Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden, zumindest dort, wo es die Marktbedingungen zulassen, so Ola Källenius.