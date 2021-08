Die Daimler-Truck-Werke in Gaggenau, Kassel und Mannheim sollen Kompetenzzentren für die E-Mobilität werden. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat geeinigt.

Dabei sollen die drei Werke jeweils unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Die Werke in Gaggenau (Kreis Rastatt) und Kassel (Hessen) sollen Kompetenzzentren für elektrische Antriebe werden, in Gaggenau sollen zudem wasserstoffbasierte Brennstoffzellenaggregate weiterentwickelt werden. Das Werk in Mannheim wird sich den Angaben zufolge auf Batterietechnologien konzentrieren. Außerdem soll hier eine Pilotlinie für die Batterie-Zellfertigung aufgebaut werden. Bisher produziert der Autobauer selbst keine eigenen Batteriezellen.

Betriebsrat hofft auf sichere Arbeitsplätze

In Mannheim soll nach Angaben des Unternehmens jetzt ein Grundstein für Kompetenz in Batterietechnologie gelegt werden. Der Chef des Daimler-Gesamtbetriebsrates Michael Brecht zeigte sich zufrieden mit der Vereinbarung. Neue Produkte und innovative Technologie, die in den Daimler-Werken produziert werde, sichere Beschäftigung, so Brecht. Ab 2022 sollen die Werke außerdem CO2-neutral werden.

Erster E-Lkw geht im Oktober 2021 in Serienfertigung

Als erster batterie-elektrisch angetriebener Lkw geht der Mercedes-Benz eActros für Strecken im Verteilerverkehr im Oktober 2021 im Mercedes-Benz Werk Wörth in die Serienfertigung. Ein Jahr später soll der 27-Tonner eEconic folgen. Der Vierzigtonner eActros LongHaul mit einer Reichweite von bis zu 500 km ist ab Mitte des Jahrzehnts geplant. Wichtige Komponenten dafür werden zukünftig in den Aggregate-Werken gefertigt, erklärte Daimler Truck in einer Pressemitteilung.