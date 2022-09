Daimler Truck-Chef: Wir müssen alle schneller werden

Mehr grünen Strom fordert Daimler Truck-Chef Martin Daum im SWR-Interview. Die Energiekrise zeige, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien rasant steigern müssen.

Nur mittelbar von der Energiekrise betroffen

Die Energiekrise trifft Daimler Truck insofern, als das alles teurer wird - genau wie jedes andere Unternehmen auch. Die Energiekrise ist nicht gut, aber für uns lösbar: Weil wir keine energieintensive Produktion haben. Wir können ziemlich schnell von Erdgas auf Heizöl umstellen, wenn wir das dürfen. Dann werden wir das auch tun. Also von daher sind wir nur mittelbar von der Energiekrise betroffen.

Stromnetz-Ausbau muss rasant vorangehen

Unsere Herausforderungen sind die Reichweite und die Batteriekosten. Daran arbeiten wir intensiv. Aber genauso wichtig ist die Infrastruktur: Wir brauchen mehr grünen Strom. Wenn uns die jetzige Gaskrise eins gelehrt hat, dann dass wir zu wenig alternative Energien haben. Und hier muss ein Ausbau rasant und elementar sein, deutlich mehr als bei einer Vergangenheit erlebt haben. Dieser Strom muss nicht nur erzeugt werden. Er muss dorthin, wo der Lkw geladen werden muss.

Es fehlt die Geschwindigkeit bei der Umsetzung

Daimler Truck arbeitet intensiv mit Energieunternehmen zusammen und sogar mit den Wettbewerbern. Wir haben mit der Traton Group und der Volvo Group zusammen ein Joint Venture gegründet, um viele Ladepunkte entlang den Hauptarterien in Europa aufzubauen. Da ist die Politik gefordert. Die politischen Ziele sind grundsätzlich toll. Wir verstehen uns mit den Spitzen der Politik wunderbar gut. Es muss nur die Umsetzungsgeschwindigkeit da sein. Es kann nicht sein, dass Projekte Jahre dauern, bis sie freigegeben werden. Wir müssen schneller werden in allen Belangen.

Aufträge in Rekordhöhen

Wir könnten deutlich mehr Lkws ausliefern, wenn wir alle Ersatzteile hätten. Da gibt es noch Lieferschwierigkeiten. Das Bestellverhalten unserer Kunden ist weiterhin hoch. Unser Auftragsbestand ist in Rekordhöhen. Von der Seite geht es Daimler Truck noch relativ gut im Moment.

Herausforderungen mit Optimismus und Zuversicht angehen

Ich sehe viele Herausforderungen: Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Dabei sind die Energiekosten und die Löhne in Deutschland ganz wichtig. Wir müssen Innovationen fördern. Da ist der Staat gefragt. Wir dürfen uns nicht den Lebens-Ast abschneiden, indem wir denken, wenn man Lkws verbietet, dann wird die Umwelt besser. Wenn wir Lkws verbieten, dann hört unsere arbeitsteilige Wirtschaft auf und die Arbeitsplätze wandern woanders hin. Wir müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Da gibt es viele Herausforderungen. Die gehen wir mit Optimismus und Zuversicht an.

Größte Brennstoffzellen-Fabrik Europas

Wir wollen in Weilheim das größte Brennstoffzellen-Werk Europas errichten, zusammen mit Volvo. Das ist eine tolle Möglichkeit, eine Chance für den Standort Baden-Württemberg. Die Landesregierung und sämtliche Parteien stehen voll dahinter. Wir haben einen Bürgerentscheid mit mehr als 70 Prozent für uns entschieden. Momentan geht es darum, dass wir alle Grundstücke bekommen, die wir brauchen. Es gibt ein paar wenige, die nicht verkaufen wollen. Wir können nur eine gewisse Zeit an Verzögerung akzeptieren.

Technik wie sonst nur in China

Die Zeit drängt: Das Auto muss 2026, 2027 auf die Straße. Wir müssen demnächst anfangen mit der Planung und dem Bau. Es wird in Weilheim eine gigantische tolle Fabrik mit einer komplett neuen Technologie, die ansonsten - ich würde sagen - nur in China verfügbar ist. Und wir können es hier in Europa in Baden-Württemberg möglich machen. Wenn wir diese Chance verstreichen lassen, würden wir noch viele Jahre hinterher trauern.

Noch 455.000 Verbrenner gegen 714 E-LKW

Im Jahr 2021 hat Daimler Truck 714 Fahrzeuge mit E-Motoren verkauft und 455.000 Verbrenner. Das Verhältnis wird sich dann umkehren, wenn man eine entsprechende Infrastruktur hat und genügend grüne Energie. Es wird sich dann umkehren, wenn für unsere Kunden das Fahren mit E-Lkw günstiger ist als mit Verbrennern. Und es wird sich dann umkehren, wenn wir ein deutlich breiteres Produktangebot haben. Wir werden dieses Jahr definitiv mehr als doppelt so viele E-Fahrzeuge verkaufen. Das wird exponentiell bei uns hochgehen.

Sind stolz auf unsere schönen Produkte

Design und Effizienz schließen sich überhaupt nicht aus. Aerodynamik ist ganz wichtig für den Verbrauch: beim E-Lkw genauso wie beim normalen, konventionellen Lkw. Besserer Verbrauch erlaubt größere Reichweiten bei der gleichen Batterie. Und zum anderen ist es doch einfach toll, in einem schönen Produkt zu fahren. Ist doch besser als in einem hässlichen Produkt zu sitzen. Wir sind stolz darauf, wie gut unsere Produkte aussehen.