Nächster Schritt der Daimler-Aufspaltung

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck geht heute in Frankfurt an die Börse. Es ist das vorletzte Kapitel der Scheidungsstory rund um den prestigeträchtigen Autohersteller.

Daimler Truck geht jetzt auch an der Börse eigene Wege: Kurz nach 9 Uhr soll an der Frankfurter Börse der Ausgabepreis ausgerufen werden. Danach soll Konzernchef Martin Daum traditionsgemäß die Börsenglocke läuten. Von diesem Zeitpunkt an wird die Daimler-Aktie für den Autohersteller stehen, die neue Daimler Truck-Aktie für das Geschäft mit den Nutzfahrzeugen.

Neue Aktien für Daimler-Aktionärinnen und -Aktionäre

Fachleute rechnen für den neuen Konzern mit einem Börsenwert zwischen 25 und 45 Milliarden Euro. Insgesamt 535 Millionen Aktien will der Konzern ausgeben. Das IPO ("International Public Offering", also der Börsengang) hat auch für die "alten" Daimler-Aktionärinnen- und Aktionäre Folgen: Wer bislang Daimler-Aktien hält, soll nun automatisch Aktien von Truck dazu erhalten - und zwar im Verhältnis 2:1. Das heißt, wer zehn Daimler-Aktien hält, bekommt fünf Truck-Aktien dazu. Die Anteile sollen bereits heute vor Handelsstart in den Depots gutgeschrieben werden, heißt es von Daimler. Im Tagesverlauf können Anlegerinnen und Anleger dann damit handeln. Der größte Anteilseigner bleibt allerdings die Daimler AG, die 35 Prozent der Aktien behält.

Zum 1. Dezember wurde die LKW-Sparte offiziell von Daimler abgespalten. Firmensitz des neuen Konzerns ist Stuttgart. Im rheinland-pfälzischen Wörth unterhält der Konzern seinen größten Fertigungsstandort, der als größtes Lkw-Werk der Welt gilt.

Daimler Truck soll in den DAX

Truck-Konzernchef Daum zeigte sich vor Börsenstart zuversichtlich: Ziel des Lkw-Herstellers sei es, beim emissionsfreien Fahren im Warenverkehr weltweit führend zu sein. Zudem solle das Unternehmen profitabler werden. Nach Willen der Konzernführung soll Daimler Truck im Frühjahr in den DAX aufsteigen - dann wären sowohl der Lkw- als auch der Pkw-Hersteller Daimler in dem Aktienindex vertreten.

Der Autohersteller soll ab dem 1. Februar "Mercedes-Benz Group AG" heißen - und von da an auch unter neuem Namen an der Börse gehandelt werden. Mercedes Benz will sich künftig vor allem auf das Geschäft mit Luxusfahrzeugen konzentrieren.