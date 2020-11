Bei einer Investorenkonferenz hat Daimler angekündigt, sein Luxus-Segment zu stärken und alle Modelle zu elektrifizieren. Gewinne sollen gesteigert, Fixkosten eingespart werden.

Um mehr als 20 Prozent sollen die Kosten bei Mercedes Benz im Vergleich zu 2019 reduziert werden – unter anderem durch Einsparungen beim Personal. Konkrete Zahlen, wie viele Stellen wegfallen sollen, nannte Daimler-Chef Källenius nicht. Die Rede war von bis zu 15.000 Jobs. Das Unternehmen hat sich zu den Zahlen bisher nicht geäußert. Allein im Daimlerwerk in Stuttgart-Untertürkheim stehen nach Informationen des Betriebsrats 4.000 Stellen auf dem Prüfstand, aktuell laufen darüber die Verhandlungen mit der Werksleitung.

Daimler will führender E-Autobauer werden

Daimler will die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 um mehr als 20 Prozent kürzen. Gleichzeitig will der Konzern in den kommenden Jahren zum weltweit führenden Elektroautobauer werden, so Källenius. Alle Produkte und Segmente sollen elektrifiziert werden. Daimler kündigte vier neue Elektrofahrzeuge an. Dazu soll es Elektro-Plattformen geben. Die Luxuslimousine EQS soll als erstes Modell darauf gefertigt werden. Danach folgen auf einer weiteren E-Plattform Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge. Die Investitionen in Verbrennungsmotoren sollen dagegen schnell zurückgefahren werden.

Mercedes-Benz soll wieder mehr Luxus sein

Der Daimler-Chef kündigte außerdem an, stärker als bisher auf hochpreisige Modelle zu setzen. So sollen die Gewinnmargen gesteigert werden.

"Luxus war schon immer Teil der Seele von Mercedes-Benz. Künftig wird die Marke wieder stärker auf Luxus fokussiert." Daimler-Strategiepapier, 06.10.2020

Zu lange die E-Mobiliät verschlafen

Dem Autokonzern war öfters von Investorenseite vorgeworfen worden, sich zuletzt zu sehr auf den Erfolgen der zurückliegenden Jahre ausgeruht und wichtige Weichenstellungen vor allem für den Umstieg auf die E-Mobilität verschlafen zu haben. Die derzeitige Krise sei deshalb - abgesehen von den Folgen der Corona-Pandemie - hausgemacht. Im zweiten Quartal 2020 hat Daimler rund zwei Milliarden Euro Verlust eingefahren.