Der Autobauer Daimler will sein Werk im französischen Hambach verkaufen. Der Konzern teilte mit, dass Gespräche aufgenommen werden. Hintergrund ist unter anderem die gesunkene Nachfrage nach Autos in der Corona-Pandemie. Laut Konzern sollen die weltweiten Produktionskapazitäten angepasst werden. Konzernchef Ola Källenius stellte den Schritt außerdem in Zusammenhang mit den hohen Investitionen in die Elektromobilität und Digitalisierung. Dadurch sei der Konzern gezwungen, effizienter zu arbeiten. In Hambach arbeiten derzeit rund 1.600 Mitarbeiter. Der Kleinwagen Smart, der bislang dort produziert wird, soll künftig in China hergestellt werden.