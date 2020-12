per Mail teilen

19 Jahre nach Einführung des Euros sind noch immer Scheine und Münzen im Wert von 12,4 Milliarden D-Mark nicht eingetauscht. Wie die Bundesbank mitteilte, sind in diesem Jahr gut 53,4 Millionen Mark bei den Filialen eingegangen. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Die Bundesbank führt den Rückgang auf die Corona-Einschränkungen zurück. Sie rechnet damit, dass ein Teil der D-Mark-Bestände nie zurückgegeben wird - unter anderem, weil Sammlerinnen und Sammler sich alte Scheine und Münzen gesichert haben. Anders als in vielen anderen Euroländern können D-Mark-Bestände bei der Bundesbank unbefristet umgetauscht werden.