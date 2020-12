per Mail teilen

Mobbing im Internet ist ein Massenphänomen mit vielen jugendlichen Opfern geworden. Jetzt sind die Schulen gefragt – und die Eltern, meint Stefan Giese.

Die Zahlen sind erschreckend: Jeder Vierte Jugendliche im Pubertätsalter hat Erfahrung mit Cybermobbing gemacht. Insgesamt sind in Deutschland fast zwei Millionen Schülerinnen und Schüler Opfer von Mobbing im Internet geworden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Cyberlife III", die am Mittwoch in Karlsruhe vorgestellt wurde.

Interview mit Uwe Leest vom "Bündnis gegen Cybermobbing" zur Studie:

Cybermobbing ist keine Lappalie. Die Mobber machen ihre Opfer im Internet fertig, indem sie unvorteilhafte oder intime Fotos von ihnen verbreiten, sie mit Hassbotschaften und Beleidigungen bombardieren oder in ihren Namen gefälschte Facebook- oder Instagram-Profile erstellen, auf denen dann der gröbste Mist gepostet wird. Für die Gemobbten ist das oft nur schwer oder auch gar nicht zu ertragen, es belastet sie stark und kann sie ernsthaft krank machen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Was also tun gegen das Mobbing im Netz? Das "Bündnis gegen Cybermobbing" fordert nach österreichischem Vorbild ein Gesetz, das Cybermobbing an sich unter Strafe stellt. Das Problem aus meiner Sicht: Ein solches Gesetz greift zu spät, weil erst dann, wenn die Mobber bereits gemobbt und andere zu Opfern gemacht haben.

Wichtiger wäre meines Erachtens, früher anzusetzen. Das Thema muss breiteren Raum in der Schule einnehmen, damit Lehrer*innen und Schüler*innen ein Bewusstsein für die Gefahren entwickeln. Hilfreich wäre sicher auch, wenn sie im Umgang mit digitalen Medien kompetenter werden. Das gilt im Übrigen auch für viele Eltern, die sich laut der Studie zunehmend digital überfordert fühlen – und so ihren Kids nicht wirklich gegen Cybermobbing beistehen.