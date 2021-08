Die Welt ist voller Gegensätze. Die Bratwurst gibt dafür ein aktuelles Beispiel. Sie ist überflüssig und notwendig zugleich. Mit diesem Konflikt müssen wir leben, meint Josef Karcher.

Der Volkswagen-Konzern produziert nicht nur Autos, sondern auch Würste. Er hat sogar eine eigene Fleischerei. Die VW-Currywurst soll legendär sein. Doch diese Woche kam aus Wolfsburg die Nachricht, dass das Betriebsrestaurant am Hauptstandort fleischfrei werden soll. Sämtliche Gerichte nur noch vegetarisch, immerhin soll‘s hin und wieder Fisch geben. Bleibt zu hoffen, dass die Volkswagen-Küche bei den Rezepten nicht schummelt.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch im Audio hören:

Abschied von den Fleischfressern

Nach dem Abgasskandal scheint der Konzern einen neuen Weg eingeschlagen zu haben. Jünger, moderner, nachhaltiger, mit ganz vielen E-Autos. VW – vegane Weltverbesserer. Ob dann manche Fahrzeuge noch nach Fleischfressern benannt werden können, wie Fox für Fuchs oder Lupo für Wolf? Das wird man sehen…

Jedenfalls: Wenn ein deutscher DAX-Konzern auf die deutsche Bratwurst verzichtet, dann stehen die Zeichen auf Veränderung. Einerseits. Andererseits ist die deutsche Bratwurst neuerdings im Einsatz, um den Deutschen das Impfen schmackhaft zu machen. In einem Ort in Thüringen hat es gewirkt. Die kostenlose Bratwurst diente als Anreiz. Es kamen doppelt so viele Leute wie erwartet.

Die Wurst als Impfanzeiz

Nun ist gerade Thüringen das Herzland der deutschen Bratwurst, doch auch andernorts zeigte der Imbiss beim Impfen Wirkung. Im Internet wurde gepostet: „Wer andern eine Bratwurst brät, der sorgt für Herdenimmunität.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht von einem „lebensnahen Angebot“. Die Gratis-Wurst soll wohl kostenlose Corona-Tests ersetzen. Wir können uns jetzt schon auf Weihnachtsmärkte freuen.

So oder so. Die beiden Meldungen verweisen auf eine Ambivalenz in unsicheren Zeiten. Für die einen hat die klassische Bratwurst ausgedient, für die anderen erfüllt sie neue Aufgaben in der Gesundheitspolitik. Diese Zwiespältigkeit brachte schon vor gut 200 Jahren der Dichter Jean Paul auf den Punkt: „Die Wurst ist eine Götterspeise. Denn nur Gott weiß, was drin ist.“