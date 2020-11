Die Coronazahlen steigen weiter an. Damit wächst auch der Bedarf nach Intensivpflege. Pflegebetten gibt es aktuell noch genug, heißt es - aber gilt das auch fürs Personal?

Die Corona-Pandemie rückt ein Problem in den Brennpunkt: Den Fachkräftemangel in der Intensivpflege. Auf deutschen Intensivstationen gibt es aktuell 20 bis 30 Prozent zu wenige Pflegekräfte, so die Schätzung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivpflege- und Notfallmedizin – kurz DIVI. Daher könnten, wenn sich die Pandemie-Situation nun weiter verschärft, vorhandene Betten nicht mehr mit Covid-19-Patienten belegt werden, weil das zu ihrer Betreuung erforderliche Pflegepersonal fehlt.

Personalmangel auf Intensivstationen lange bekannt

Der Mangel in der Intensivpflege ist dabei seit Jahren bekannt, Corona – und gerade die zweite Infektionswelle jetzt – macht ihn aber wieder sichtbar und verschärft ihn noch: Denn es gibt gesetzliche Vorgaben für den Personalschlüssel an Krankenhäusern. Dieser besagt, wie viele Pflegekräfte auf einer Intensivstation für eine gewisse Anzahl von Patienten da sein müssen. Tagsüber kommen demnach auf eine Pflegekraft 2,5 Patienten, nachts betreut sie 3,5 Patienten.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivpflege und Notfallmedizin reicht dieser Personalschlüssel bei Covid-19-Patienten aber nicht aus. Denn deren Pflege sei weit intensiver als bei anderen Intensivpatienten, sagt Uwe Janssens, Präsident der Vereinigung DIVI.

"Das ist ein zusätzlicher Aufwand. (…) Viele der beatmeten Patienten müssen regelmäßig (etwa) in eine sogenannte Bauchlage gebracht werden. Das erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand." Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivpflege- und Notfallmedizin (DIVI)

Normales Pflege-Personal wird umgeschult

In Rheinland-Pfalz geht die dortige Krankenhausgesellschaft jedenfalls davon aus, dass die Personaldecke in den Krankenhäusern gerade auf Intensivstationen nun knapper wird. Deshalb wird jetzt vielerorts wieder Pflegepersonal aus anderen Bereichen speziell für die Intensivpflege geschult und weiterqualifiziert. Das Problem dabei: Diese Krankenschwestern und -pfleger fehlen dann aber wieder in ihren Bereichen. Der generelle Mangel an Pflegekräften verschiebt sich also letztlich nur.

Ansteckungsrisiko fürs (übrige) Personal wächst

Zudem wächst auch die Ansteckungsgefahr fürs Personal generell. Zwar stecken sich Pflegekräfte nach den Erkenntnissen bislang eher im privaten Umfeld an als bei der Arbeit, aber die Gefahr ist da. Nach Angaben der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist das ein großes Problem. Denn ein Szenario, indem plötzlich 12 Intensivpflegekräfte auf einer Station ausfallen, sei nicht zu kompensieren.

„Das Personal im Intensivpflegebereich kann kaum ersetzt werden. Wir haben als Landespflegekammer in Zusammenarbeit mit dem Land zwar eine Art Kurzqualifikation für die Intensivpflege entwickelt und seit Beginn der Pandemie im Frühjahr auch schon an die 2.000 Krankenschwestern und Pfleger geschult, (…) aber die sind lediglich in der Lage, das bestehende Intensivpflegepersonal zu unterstützen.“ Dr. Markus Mai, Präsident Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Aufnahmestopp oder Verlegung drohen

Wenn Intensivstationen voll sind, müssen Patienten verlegt werden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wenn sich die Corona-Situation also weiterhin verschärft, gebe es, so Uwe Janssens von DIVI, neben dem Aufnahmestopp nur noch die Möglichkeit, Patienten in andere Bundesländer zu verlegen oder in Regionen, die noch nicht so stark betroffen sind.

"Wir haben ja auf unserer Länderkarte, die wir jeden Tag sehen, viele weiße Flecken noch. Wir haben wirklich viele Bereiche in Deutschland noch, die überhaupt keine Kontamination mit Covid-19-Patienten haben, wo wir gar keine Covid-19-Patienten behandeln. Sollte es tatsächlich zu einer sehr kritischen Situation kommen, können wir jederzeit tatsächlich auf die freien Häuser schauen und dann werden wir sicher Patienten ad hoc verlegen." Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivpflege- und Notfallmedizin (DIVI)

Doch bevor Patienten verlegt werden müssen, fordert die rheinland-pfälzische Krankenhausgesellschaft zum Beispiel, dass die Krankenhäuser weiteres Personal verschieben können. Und zwar flexibler als bislang aus einem Bereich in den anderen. Dazu sollten die Untergrenzen im Pflegepersonal abgeschafft werden, so der Appell an die Politik.