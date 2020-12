per Mail teilen

Das traditionelle nordafrikanische Gries- oder Hartweizen-Gericht Couscous zählt in Zukunft zum immateriellen Weltkulturerbe. Das hat die Unesco bekannt gegeben. Auch die schweizerische und französische Uhrmacherkunst wird in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen. Das Uhrmacher-Handwerk verbinde Wissenschaft, Kunst und Technologie, heißt es in der Begründung.