Das Coronavirus trifft besonders hart die Alten und Schwachen. Besonders für sie wird versucht, die Zahl der Ansteckungen möglichst gering zu halten. Was können ältere Menschen selbst für ihren Schutz tun?

Auf den ersten Blick klingt es beruhigend, was Gesundheitsminister Spahn auf der Bundespressekonferenz erklärte: "Nach jetzigem Wissensstand verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus für 80 Prozent der Infizierten milde oder symptomfrei, für Menschen unter 50 ist das Risiko vergleichsweise sehr gering."

Was macht das erhöhte Gesundheitsrisiko mit den Älteren und mit denen, die sich um sie kümmern? Reporterin Marion Theis hat sich in einem Altenzentrum in Gaggenau (Kreis Rastatt) umgehört:

Dauer 2:24 min Coronavirus-Vorbereitungen im Altenzentrum Dass Älterwerden damit endet, dass man stirbt, wissen wir alle. Aber seit das Corona-Virus umgeht, fühlt es sich an, als sei der Tod ein Stückchen näher gerückt. Senioren sind, rein statistisch gesehen, zur Risikogruppe Nummer 1 geworden. Was macht das mit den Älteren und mit denen, die sich um sie kümmern?

Je älter, desto höher das Risiko

Für Menschen über 50 jedoch steige das Risiko, dass eine Erkrankung schwer verläuft. Je älter ein Patient ist, desto höher ist auch sein Risiko. Experten sagen: 20 Prozent der über 80-jährigen Patienten könnten an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sterben.

Denn gerade ältere Menschen haben häufig Vorerkrankungen, zum Beispiel Probleme mit dem Herzen oder der Lunge sowie Bluthochdruck. Ihr Immunsystem ist oft nicht mehr so gut aufgestellt und kann das Virus nicht in Schach halten. Problematisch wird es da, wenn der Körper nebenbei noch mit einer weiteren Infektion zu kämpfen hat. Daher empfiehlt Gesundheitsminister Spahn auch:

"Mitbürger, die älter als 60 Jahre sind, sollten sich gegen Pneumokokken impfen lassen, wie es ja auch empfohlen ist. Eine Pneumokokkenimpfung für über 60-Jährige, damit im Fall der Fälle eine zusätzliche Infektion, die die Lunge dann zusätzlich belastet vermieden werden kann." Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister

Wer nicht geimpft ist, sollte ärztlichen Kontakt suchen

Impfungen gegen Pneumokokken oder die Grippe wirken nicht gegen das neuartige Coronavirus selbst. Doch sie könnten verhindern, dass eine Covid-19-Erkrankung durch eine bakterielle Lungenentzündung oder Grippe noch komplizierter und damit gefährlicher wird. Denn all diese Erkrankungen können die Lunge betreffen.

Laut dem Vorsitzenden des Hausärzteverbands Baden-Württemberg, Berthold Dietsche, sind jedoch die betroffenen Zielgruppen, also Menschen über 60, in den meisten Fällen ohnehin schon geimpft. Falls das auf einzelne Patienten nicht zutrifft, sollten diese sich telefonisch mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin in Verbindung setzen und den Fall abwägen.

Einen Schritt weiter in der Schweiz

Dass sich ältere Menschen in besonderer Weise vor dem neuen Coronavirus schützen müssen, da sind sich die Expertinnen und Experten einig. Dazu gehört auch, den direkten Kontakt mit Menschen zu vermeiden. In der Schweiz wurden zum Schutz der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe daher bereits drastische Maßnahmen beschlossen, wie der ARD-Korrespondent aus der Schweiz, Dietrich Karl Mäurer, berichtet:

"Seit Mitternacht gelten in der italienischsprachigen Schweiz einschneidende Maßnahmen um eine Ausbreitung des neuartigen Virus auszubremsen. Personen über 65 dürfen keine Kinder mehr hüten und weder an öffentlichen noch an privaten Festen teilnehmen. Um sie vor Ansteckungen zu schützen, dürfen sie auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen." Schweiz-Korrespondent Dietrich Karl Mäurer

Damit haben die Schweizer in dieser Region den zweiten Schritt im Kampf gegen die Epidemie eingeläutet. Zuerst konzentriert man sich darauf, betroffene Personen vom Rest zu trennen, in Quarantäne zu setzen und so die Ausbreitung zu stoppen.

Erst wenn das nicht mehr reicht, werden besonders Schutzbedürftige isoliert, um sie vor einer Infektion zu bewahren. So weit gehen die Behörden in Deutschland noch nicht. Doch auch hier empfehlen Experten wie der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin, liebgewonnene Gewohnheiten zu hinterfragen und für einige Zeit auszusetzen.

Kein Händeschütteln, von Erkälteten fernbleiben, auf Hygiene achten

Dazu gehöre auch, dass ältere Menschen den nahen, menschlichen Kontakt vermeiden und Großeltern nicht mehr wie gewohnt die Enkel hüten sollten, da diese das Virus übertragen könnten. Auch, wenn das für alle Seiten schmerzhaft sein könne:

Dauer 0:24 min Virologe Drosten: Großeltern als schützenswert betrachten Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité rät jüngeren Menschen dazu, Großeltern nicht mehr zur Kinderbetreuung hinzuzuziehen, sie stattdessen vor dem Coronavirus zu beschützen.

Um mit dieser ernsten Situation verantwortungsvoll umzugehen, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) älteren Menschen daher, anderen zur Begrüßung nicht die Hand zu geben, stark auf die eigene Hygiene zu achten und sich beispielsweise von erkälteten Menschen fernzuhalten. Damit erhöhe man seine Chance, gesund durch die nächsten Monate zu kommen.