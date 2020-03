per Mail teilen

Die Bundesregierung hat ein großes Hilfspaket für die Wirtschaft beschlossen. Dennoch geht Bundeswirtschaftsminister Altmaier davon aus, dass die Konjunktur deutlich einbrechen wird. Das Robert-Koch-Institut ist dagegen vorsichtig optimistisch, dass die strikten Maßnahmen greifen. Alle wichtigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie gibt es im Live-Blog.





23.3.2020 - 15:00 Uhr Spahn will Krankenhäuser unterstützen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Krankenhäusern, Ärzten und Pflegern breite finanzielle Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Pandemie zugesagt. Das von der Bundesregierung verabschiedete Hilfspaket verspricht Kliniken zusätzliche Gelder, wenn sie planbare Operationen und Behandlungen verschieben und so mehr Kapazitäten schaffen für die Versorgung Covid-19-Kranker.

Konkret sollen die Häuser etwa 50.000 Euro für jedes zusätzliche Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit bekommen. Für jedes freigeräumte Bett auf einer normalen Station will der Bund eine Tagespauschale von 560 Euro überweisen. Auch bei niedergelassenen Ärzten sollen Einnahmeausfälle ausgeglichen werden. Sie seien - so Spahn - der erste Schutzwall gegen das Corona-Virus.

23.3.2020 - 14:15 Uhr Mehr als 2.000 Tote in Spanien

In Spanien ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf 2.128 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden seien 462 weitere Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Bereits seit dem 14. März gelten in Spanien weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Die 46 Millionen Einwohner dürfen ihr Zuhause nur verlassen, um zur Arbeit zu gelangen, Einkäufe zu erledigen, Medikamente zu besorgen oder mit dem Hund Gassi zu gehen.

Dauer 0:35 min Coronavirus: Spanien bekommt Ausbreitung nicht in Griff Oliver Neuroth berichtet

23.3.2020 - 13:20 Uhr Schnelle finanzielle Hilfen für Selbstständige

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben Kleinstunternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern in der Corona-Krise "schnelle und unbürokratische Soforthilfe" zugesagt. Die Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigen sollten schnell ausgezahlt werden.

Dauer 1:21 min Altmaier und Scholz: Arbeitsplätze und Unternehmen retten Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz

Altmaier geht davon aus, dass die Konjunktur aufgrund der Corona-Krise deutlich einbrechen wird. Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes werde mindestens so hoch sein wie in der Finanz- und Bankenkrise 2009.

Um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten, hat die Bundesregierung ein Hilfsprogramm von über 156 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Scholz sagte, einen Nachtragshaushalt mit einem solchen Volumen habe es noch nie gegeben, der Schritt sei aber "richtig und notwendig".

Finanzminister Scholz wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die ja in häuslicher Quarantäne ist, morgen im Bundestag vertreten.

Dauer 0:28 min "Der Kanzlerin geht es gut" Finanzminister Olaf Scholz

23.3.2020 - 12:44 Uhr KfW bewilligt erste Sonderkredite

Die staatliche Förderbank KfW hat die ersten Notfall-Kredite für deutsche Unternehmen genehmigt, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Die Darlehen hätten ein Volumen von bis zu drei Millionen Euro und würden nun unverzüglich von den Hausbanken ausbezahlt.

Die Bundesregierung hat ein riesiges Paket an Wirtschaftshilfen beschlossen, um die Folgen der Corona-Krise einzugrenzen. Vorgesehen ist ein Nachtragshaushalt im Volumen von 156 Milliarden Euro. Damit sollen unter anderem Hilfen für Kleinstbetriebe geleistet werden. Hinzu kommen Garantien und Liquiditätshilfen sowie Gelder für mögliche Staatsbeteiligungen in der Krise. Der Bundestag soll dem Paket am Mittwoch zustimmen, der Bundesrat dann am Freitag.

23.3.2020 - 11:15 Uhr RKI sieht erste positive Wirkung

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat auf seiner täglichen Pressekonferenz neue Zahlen genannt: Weltweit seien mehr als 283.000 Menschen erkrankt und damit fast 31.000 mehr als am Vortag. In Deutschland sieht Wieler erste positive Entwicklungen, die Vorkehrungen müssten allerdings weiterhin konsequent eingehalten werden.

Dauer 0:26 min Wieler: "Die Wachstumskurve flacht etwas ab" Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut

Kontakte minimieren und Abstand halten: So will Kanzlerin Angela Merkel neue Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland reduzieren. . . . #swr #swraktuell #corona #coronavirus #covid_19 #deutschland #germany #merkel #disease swraktuell, Instagram , 23.3.2020, 9:13 Uhr

23.3.2020 9:00 Uhr Ifo-Institut fürchtet Milliarden-Verluste

Die Corona-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts mehr als 500 Milliarden Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. Die Kosten würden alles übersteigen, was man in den letzten Jahren in Wirtschaftskrisen erlebt habe, sagte Präsident Clemens Fuest.

Außerdem könnten mehr als sechs Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein. Man brauche Strategien, wie die Produktion wieder aufgenommen und gleichzeitig die Pandemie weiter bekämpft werden könne.

23.3.2020 - 8:35 Uhr Söder verteidigt bayerischen Alleingang

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Alleingang des Bundeslandes als notwendig verteidigt. Die Betroffenheit sei sehr unterschiedlich, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Bayern und andere Bundesländer an Landesgrenzen hätten deshalb strengere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergreifen müssen. Söder war zuvor unter anderem von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für seinen Alleingang hinsichtlich der Ausgangssperre in Bayern kritisiert worden.

23.3.2020 8:00 Uhr Die Infektionen steigen weiter

Während die Bevölkerung zuhause bleibt, breitet sich die Corona-Epidemie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter aus, wie eine interaktive Datenanalyse der SWR-Redaktion Daten & Recherche zeigt.

23.3.2020: 7:00 Uhr Positiver Trend in Italien

In Italien ist die Zahl der Corona-Toten im Vergleich zum Vortag erstmals zurückgegangen. Die Behörden meldeten für den Sonntag 651 Verstorbene - das sind etwa 130 weniger als am Samstag. Auch die Zahl der neuen Corona-Infizierten ging erstmals zurück.

23.3.2020, 4:05 Uhr Kanada schickt keine Sportler zu Spielen nach Tokio

Kanada nimmt wegen der Coronakrise nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Das gaben das Nationale Olympische Komitee und das Paralympische Komitee des Landes auf Twitter bekannt. Die Organisationen riefen das Internationale Olympische Komitee auf, die Spiele zu verschieben.

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat erstmals eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Betracht gezogen. Vor dem Parlament in Tokio sagte er, dass damit gerechnet werden müsse. Die Gesundheit der Athleten habe oberste Priorität. Von einer endgültigen Absage der Wettkämpfe könne aber keine Rede sein.

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee angekündigt, in den nächsten vier Wochen zu entscheiden, ob die Spiele in Tokio verschoben werden.

23.3.2020, 00:10 Uhr Notlazarette in den USA - Hilfspaket im US-Senat gescheitert

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung von Notlazaretten in die besonders vom Coronavirus betroffenen Bundesstaaten New York, Washington und Kalifornien angeordnet. Der Katastrophenschutz und die Streitkräfte würden in den nächsten 48 Stunden mit der Auslieferung der Lazarette beginnen, sagte Trump. Ein geplantes Hilfspaket zur Bekämpfung der Corona-Krise im US-Senat ist vorerst gescheitert.