Durch den zweiten Corona-Lockdown sind viele Unternehmen, Selbständige und Vereine hart getroffen. Die Politik will mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe helfen.

Die ersten Corona-Soforthilfen aus dem Frühjahr wurden selten abgerufen, das soll mit den aktuellen Novemberhilfen anders sein. Doch wie lässt sich das verbessern? Fragen an SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt.

Wie funktioniert die Beantragung?

Alle, die vom November-Lockdown betroffen sind, können das Geld beantragen – also Hoteliers, Restaurantbesitzer*innen, Inhaber von Fitness-, Yogastudios oder Kinos, Künstler*innen, aber auch Sportvereine. Und auch alle, die den größten Teil ihres Umsatzes mit Unternehmen machen, die momentan geschlossen sind – also beispielsweise eine Wäscherei, die die Wäsche eines Hotels übernimmt. Sie alle können 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem November 2019 bekommen.

Das Ganze läuft über die Plattform im Internet, auf der man auch schon die Überbrückungshilfen beantragen konnte. Aber die betroffenen Firmen können das Geld nicht selbst beantragen, sondern das muss ein Steuerberater oder eine Wirtschaftsberaterin machen. Einzige Ausnahme: Soloselbstständige, die mit höchstens 5.000 Euro gefördert werden, können den Antrag selbst stellen.

Wo hakt es noch bei der Corona-Novemberhilfe?

Aktuell hakt es noch an einigen Stellen. Weil der Bund zwar das Geld gibt für die Novemberhilfen, die Bundesländer aber die Anträge bearbeiten und das Geld auszahlen sollen, müssen Bund und Länder eine Verwaltungsvereinbarung schließen – das haben sie noch nicht getan, weil noch nicht alle Fragen geklärt sind. Es gibt Länder, die sagen: mit den Einzelanträgen der Soloselbstständigen werden sie überfordert. Und sie kritisieren: So wie der Bund aktuell die Auszahlung plant, geht es nicht schnell genug – denn viele Firmen sind darauf angewiesen, dass die Hilfe möglichst bald überwiesen wird. Auch deshalb ist das entsprechende Formular für den Antrag noch nicht online.

Einige Branchen fühlen sich außerdem im Stich gelassen: Das Taxigewerbe zum Beispiel. Denn deren Geschäft bricht wegen des Lockdowns auch zusammen. Oder auch die Einzelhändler, grade in den Touristenorten kommen da jetzt deutlich weniger Leute in die Geschäfte.

Warum können Anträge für die Novemberhilfen im Moment noch nicht gestellt werden? Also warum ist der Antrag noch nicht online?

Das liegt daran, dass noch nicht im Detail klar ist, was in diesem Antrag genau stehen soll. Bund und Länder müssen sich noch auf Details einigen. Denn: der Bund gibt zwar das Geld, aber die Länder müssen die Anträge bearbeiten und die Hilfen dann auszahlen. Aktuell laufen da noch Gespräche – da geht es zum Beispiel um die Frage, welche Firmen Geld bekommen sollen und welche nicht.

Also nur die, die schließen müssen oder zum Beispiel auch der Einzelhandel, denn auch der ist – indirekt – vom Lockdown betroffen. Um das zu klären, müssen Länder und Bund eine Verwaltungsvereinbarung schließen und das ist noch nicht passiert. Und: Der Antrag soll ja über eine Plattform im Internet gestellt werden. Aktuell wird das entsprechende Formular noch programmiert. Das geht nicht so schnell, einfach, weil man viele Details beachten muss und das ziemlich kompliziert ist. Das heißt: Momentan laufen technische und inhaltliche Arbeiten parallel –einen Zeitpunkt, wann der Antrag online geht, will momentan niemand nennen.

„Es gibt einen intensiven Austausch zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesfinanzministerium. Parallel laufen auch die Gespräche mit den Ländern um die notwendigen Verwaltungsvereinbarungen zu schließen. Es wird mit Hochdruck auf allen Ebene an der Finalisierung des Programms gearbeitet.“ Pressestelle Bundeswirtschaftsministerium auf SWR-Anfrage vom 11.11.2020

Warum werden jetzt Steuerberater gebraucht? Misstraut der Staat dem Bürger?

Bei den Anträgen auf Corona-Soforthilfen während des ersten Lockdowns ist nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen. Allein in Baden-Württemberg haben die Staatsanwaltschaften fast 300 Ermittlungsverfahren laufen. In ganz Deutschland haben Tausende offenbar unrechtmäßig einen Antrag gestellt und zum Teil auch Geld bekommen. So etwas will man mit dem neuen Verfahren jetzt verhindern.

Weitere Fragen und Antworten zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe, der Novemberhilfe, beim Bundesfinanzministerium.