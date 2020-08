Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle mit steigenden Infektionszahlen und einem neuen Lockdown begleitet uns. Ist die zweite Welle etwa schon da? Experten sind unterschiedlicher Ansicht.

Nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund ist die zweite Corona-Welle in Deutschland bereits angekommen. "Wir befinden uns schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der "Augsburger Allgemeinen". Der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes hält es dagegen für fahrlässig und irreführend von einer "zweiten Welle" zu reden. Keiner würde im Moment begreifen, was wirklich passiere, es sei ein "großes Durcheinander", aber sicherlich keine Welle.

SWR-Wissenschaftsredaktion: keine zweite Welle

Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftredaktion erläutert die derzeitige Lage so: "Wir befinden uns in einer Welle - aber nicht in einer zweiten, sondern in den Nachwehen der ersten Welle. Denn: Das Virus lässt sich ohne Impfstoff nicht ausrotten. Ein gewisser Pool an Infizierten ist in der Bevölkerung immer vorhanden. Das Virus sucht aus diesem begrenzten Pool heraus auch jetzt ständig nach neuen Opfern. Mit wenig Erfolg - das sieht man daran, dass das Infektionsgeschehen, auch wenn die Zahlen gerade ein wenig gestiegen sind, in Deutschland recht gleichmäßig auf noch niedrigem Niveau vor sich hin köchelt."

Lokale Infektions-Herde statt landesweit sprunghafter Anstiege

Bei diesem gleichmäßigen Verlauf gebe es immer wieder lokal aufflackernde Infektions-Herde. Solange sie örtlich begrenzt bleiben und nachverfolgt werden könnten, wer wen angesteckt hat, sprächen Epidemiologen immer noch nicht von einer zweiten Welle, sagt Gradwohl. Wenn aber aus einzelnen lokalen Ausbrüchen nicht mehr nachvollziehbare Infektionsketten entstehen und die Anzahl der Infizierten landesweit sprunghaft, exponentiell ansteigt - dann wäre das eine zweite Welle.

Die Gefahr, dass wir sie auslösen, sei umso größer, auf je höherem Niveau sich dieses gleichmäßige, gerade noch kontrollierbare Infektionsgeschehen abspiele, das wir gerade erleben.

Sorglosigkeit ist Zündstoff für eine zweite Corona-Welle

Der Zündstoff, der aus dem gleichmäßigen Schwelen einen zerstörerischen Brand macht, ist schon zu beobachten. Es ist die Sorglosigkeit im Umgang mit der Ansteckungsgefahr. Der Freiburger Medizinstatistiker Antes formuliert es so: "Wir sitzen ganz klar auf einem Pulverfass". Die Deutschen hätten es selbst in der Hand, was jetzt passiere. Er forderte, das Bewusstsein dafür wiederzubeleben, dass jeder Einzelne dafür verantwortlich sei, die Infektionsraten klein zu halten.