Die offizielle Corona-Warn-App hat neue Features: Ab sofort gibt es per Update einen Check-In für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen und bald auch einen digitalen Impfpass.

Was kann die neue Version besser als die alte?

Die vermutlich wichtigste Neuerung der Warn-App nach dem Update ist, dass auch positive Ergebnisse von Corona-Schnelltests in der App gemeldet werden können. Die werden mittlerweile immer häufiger gemacht. Aber Achtung: Tatsächlich gemeldet werden können in der App nur offizielle Schnelltests aus Apotheken, Testzentren oder Drogerien. Selbsttests, die man zuhause macht, kann man dort nicht melden.

Und: Künftig kann ich mit der Corona-Warn-App auch über einen QR-Code an bestimmten Orten „einchecken“ - im Supermarkt zum Beispiel oder beim Friseur, im Restaurant, bei Veranstaltungen. Das heißt, ich fotografiere am Eingang etwa des Geschäfts nur den entsprechenden QR-Code ab, also das schwarz-weiße Karo-Muster, und bin registriert. Das soll die bisherige Zettelwirtschaft ersetzen, auf der wir bislang ja oft unsere Kontaktdaten hinterlassen mussten. Wichtig: Anders als bei privaten Anbietern – wie zum Beispiel der Luca App – funktioniert das anonym, also ohne persönliche Daten wie Name oder Telefonnummer anzugeben.

Wie aktiv wird die Corona-Warn-App überhaupt genutzt?

Die schlechte Nachricht ist: Auch nach rund zehn Monaten wird die Corona-Warn-App immer noch nicht flächendeckend genutzt. Fast 27 Millionen Mal wurde sie inzwischen heruntergeladen, allerdings auch mit löschen und neu installieren. Also hat sie mittlerweile vielleicht nur jeder vierte oder fünfte in Deutschland auf seinem Handy.

Aber: Die, die sie haben, nutzen sie offenbar auch. Denn auch etwa jedes fünfte positive Test-Ergebnis in Deutschland wird inzwischen über die offizielle Corona-Warn-App gemeldet. 2,5 Millionen Menschen wurden so bereits über Kontakte mit Infizierten gewarnt. Jeder positive Test warnt etwa sechs andere Menschen. So um die 140.000 Infektionen wurden früher, oder überhaupt erst, entdeckt durch die Corona-Warn-App. Insofern ist die App schon erfolgreich.

Welche weiteren Entwicklungen sind für die Corona-Warn-App geplant?

Zwei weitere neue Funktionen wurden bereits angekündigt: Bis Ende April sollen sowohl PCR-Tests als auch Ergebnisse von Schnelltests in der App angezeigt werden können. Bis zu den Sommerferien wird wohl auch ein digitaler Impfpass in die App integriert.