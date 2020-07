Einen Monat ist die deutsche Warn-App gegen Covid-19 in Betrieb. Ein Viertel der Nutzer von Mobiltelefonen und Smartphones hat sie heruntergeladen. Warum die App besser ist als ihr Ruf.

Fragen an die SWR-Technik-Experten Andreas Reinhardt und Alexander Winkler

Wieso gibt es kaum Informationen darüber, wie oft die App bereits angeschlagen hat?

Weil es dazu schlichtweg keine Daten gibt. Die Daten sind nur auf den Smartphones gespeichert. Weder das Robert-Koch-Institut (RKI) noch Dritte haben Zugriff darauf, wie oft die Warn-App über eine mögliche Risiko-Begegnung informiert hat. Was wir wissen, ist, dass in über 500 Fällen Infizierte eine TAN zugeschickt bekommen haben, um damit über die Corona-App Andere zu warnen.

Es gibt 58 Millionen Mobiltelefone in Deutschland. Fast 16 Millionen Deutsche nutzen die Corona-Warn-App bis jetzt - reicht das für ihren Erfolg?

Dass sie von etwa einem Viertel der Deutschen genutzt wird, ist schon ein toller Erfolg. Je mehr Leute die App einsetzen, umso mehr bringt sie. Der Branchenverband Bitkom hat in einer Umfrage herausgefunden, dass mehr als jeder zweite Nutzer in Deutschland die App dauerhaft nutzen will. Das wäre eine fast perfekte Basis, denn dann wären es rund 29 Millionen Nutzer. Die deutsche App wird immer wieder in anderen Ländern als Vorbild genommen. Kein anderes Land hat so viele Nutzer.

RKI-Chef Wiehler nennt die Warn-App einen wichtigen Baustein, um Corona zu bekämpfen. Sie helfe Infektionsketten früher zu brechen, sie schütze aber nicht vor Ansteckung. Die anderen Regeln - Abstand, Hygiene und Alltagsmasken - seien weiter wichtig.

Es gibt Nutzer, die eine Meldung erhalten, dass sie eine Risiko-Begegnung hatten - aber sie bekommen keine Warnung. Was steckt dahinter?

Die Warnung kommt erst, wenn die Begegnung ausreicht, um sich anzustecken. Das Ansteckungsrisiko wird in einem vierstufigen Verfahren bewertet - je nachdem wie lange und wie nahe ich einer infizierten Person gekommen bin. Es wird auch berücksichtigt, wie lange das schon her ist. Daraus wird ein Risiko errechnet. Wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, bekommt der Nutzer auch eine Warnung angezeigt. So lange der Wert unter dieser Schwelle bleibt, gab es zwar eine Begegnung, aber die hat nicht ausgereicht, dass ich mich infiziere.

Falls die App wirklich Alarm schlägt und den längeren Kontakt mit einem Infizierten anzeigt, was bedeutet das für mich?

Zuerst bekomme ich von der App eine Warnung über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone. In der App wird die Warnung rot, und es wird ein „erhöhtes Risiko“ mit entsprechenden Verhaltenshinweisen angezeigt. Dazu gehört: Zuhause bleiben. Jetzt erstrecht Abstand halten. Und am besten Kontakt aufnehmen mit dem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt. Sie können einschätzen, ob ein Corona-Test nötig ist.

Wichtig ist: Wenn ich eine Warnung bekomme, liegt es alleine in meiner Verantwortung, wie ich damit umgehe. Die App gibt keine Daten von mir weiter. Deswegen weiß weder das Robert-Koch-Institut noch irgendein Gesundheitsamt über meinen Risiko-Status Bescheid. Ich muss also unbedingt selbst aktiv werden.

Umgekehrter Fall: Ich infiziere mich selbst mit Corona. Wie gebe ich das in die App ein, damit andere gewarnt werden können?

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich bekomme vom Labor, das mich auf Corona getestet hat, direkt einen QR-Code, also ein Kästchenmuster, das ich mit der App abfotografieren kann. Oder, wenn das Labor keinen QR-Code ausstellt, muss ich bei einer Hotline eine TAN anfordern. Das ist etwas mühsamer, das haben aber auch schon über 500 Menschen so gemacht.

Spannend wird es noch einmal, wenn ich Covid-19 auskuriert habe. Dieses Stadium sieht die App tatsächlich nicht vor. Das Konzept der App geht davon aus, dass mit einem positiven Corona-Test der Sinn der App erfüllt ist und der Nutzer sie dann deinstalliert. Das ist in der Tat etwas komisch. Aber wer die App deinstalliert und neu herunterlädt, kann sie wieder unvoreingenommen verwenden. Oder man kann sie auch einfach zurücksetzen. Wenn wir davon ausgehen, dass uns Corona noch einige Monate begleitet, wird möglicherweise auch dieses Problem in einem zukünftigen Update gelöst.

Menschen mit älteren Handys können die App nicht nutzen – also vor allem Ältere und Ärmere. Wird weiter daran gearbeitet, dass sie auch da funktioniert?

Es wird daran gearbeitet, aber das ist technisch schwierig. Das liegt an dem Bluetooth-Standard, mit dem die Corona-Warn-App arbeitet. Er läuft nicht auf älteren Smartphones. Wenn man sich die Marktzahlen anschaut, läuft die App aber bereits auf mehr als 85 Prozent aller Smartphones.

Funktioniert die deutsche Corona-Warn-App auch im Ausland?

Wenn zwei Deutsche mit Warn-App sich im Ausland begegnen, wird die Annäherung registriert. Denn die App wertet den Standort nicht aus. Die deutsche App kann aber zum Beispiel nicht mit der französischen App Daten austauschen. Bis jetzt sind das alles Insellösungen in den Ländern. Es wird im Hintergrund daran gearbeitet, dass es möglicherweise eine europäische Lösung geben wird. Aber das wird dieses Jahr nichts mehr - vielleicht für den Sommerurlaub 2021.