Warum haben sich gerade im Kreis Heinsberg in NRW so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert? Wissenschaftler der Uni Bonn haben erste Ergebnisse ihrer "Heinsberg-Studie" veröffentlicht. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog.

SWR Aktuell Corona-Update Bleiben Sie auch per Mail dran an den neuesten Entwicklungen und wichtigsten Hintergründen der Corona-Krise. Abonnieren Sie jetzt unseren Corona-Newsletter! "Die größte Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg" - die wichtigsten Wendepunkte der globalen Coronakrise können Sie hier nachlesen.

4.5.2020, 13:15 Uhr – Pharmakonzern Roche will Millionen Antikörpertest liefern

Der Schweizer Pharmakonzern Roche will seinen Test zum Nachweis von Coronavirus-Antikörpern noch in diesem Monat an Einrichtungen in Deutschland ausliefern. Es gehe zunächst um drei Millionen Tests im Mai, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einem Besuch des Roche-Standortes im bayerischen Penzberg. Die Antikörpertests würden dabei helfen, den Prozentsatz der Bevölkerung zu bestimmen, der mit dem Virus infiziert worden sei.

Dauer 1:02 min Spahn: „Test ist ein neuer Qualitätsstandard“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Besuch im Roche-Werk im bayrischen Penzberg.

Um Tests in großer Menge bereitstellen zu können, will Roche die Produktionskapazität in Penzberg für 170 Millionen Euro ausbauen. Der Antikörpertest ist auch in den USA zugelassen worden.

4.5.2020, 11:50 Uhr – Reisebranche: Zwei von drei Firmen in Corona-Krise direkt von Insolvenz bedroht

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Reiseunternehmen hat sich dem Branchenverband DRV zufolge weiter verschärft. Der Verband rechnet inzwischen mit Umsatzeinbußen von mindestens 10,8 Milliarden Euro bis Mitte Juni. Das Geschäft von Reisebüros und Reiseveranstaltern sei durch die staatlichen Beschränkungen fast vollständig zum Erliegen gekommen, sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig in Berlin. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Hinzu kämen die Belastungen durch die Rückabwicklung gebuchter Reisen.

4.5.2020, 10:30 Uhr - Uni Bonn stellt Ergebnisse der "Heinsberg-Studie" vor

Die Uni Bonn hat erste Ergebnisse zur "Heinsberg-Studie" vorgestellt. Die Forscher der Uniklinik haben Anwohner aus Gangelt im Kreis Heinsberg untersucht, weil sich hier in sehr kurzer Zeit besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infizierten. Mehr als 900 Personen aus rund 400 Haushalten wurden untersucht.

Das Ergebnis: 15 Prozent haben sich mit dem Coronavirus angesteckt, die Sterblichkeitsrate liegt laut Studie bei 0,37 Prozent. Das auffälligste Symptom bei einer Erkrankung war der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Jeder fünfte Infizierte zeigte allerdings gar keine Symptome.

Dauer 1:00 min Coronavirus-Infektionen: Erste Ergebnisse der "Heinsberg-Studie" Virologen der Universität Bonn vermuten, dass sich in Deutschland rund zehnmal mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben als bisher bekannt - nämlich bis zu 1,8 Millionen. Basis ist die sogenannte "Heinsberg- Studie", die in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Gangelt durchgeführt wird.

4.5.2020, 9:23 Uhr - Paul-Ehrlich-Institut optimistisch zu Corona-Impfstoff-Entwicklung

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat sich zuversichtlicher bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gezeigt als Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der hatte am Abend gesagt, es könne Jahre dauern, einen Impfstoff zu entwickeln.

Cichutek sprach nun im Morgenmagazin von ARD und ZDF die von der Weltgesundheitsorganisation gesetzte Zeitvorgabe von 15 bis 18 Monaten an. Er hoffe, dass diese unterschritten werden könne. Das bundeseigene Institut hatte bereits einem Mainzer Unternehmen genehmigt, einen Impfstoff zu prüfen - bisher habe es dabei keine besonderen Auffälligkeiten gegeben, so Cichutek.

4.5.2020, 9:00 Uhr - Haseloff verteidigt Lockerung von Corona-Maßnahmen

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, hat seine geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen verteidigt. Aufgrund der verschiedenen Betroffenheiten müsse es auch unterschiedliche Maßnahmen geben und "situationsbezogen" reagiert werden, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. In Bayern seien die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner fünf mal höher. So gebe es etwa im Altmarkkreis, der so groß wie das Saarland sei, noch drei Infizierte. "Da kann ich nicht vermitteln, dass sich Menschen, die sich dort am Gartenzaun treffen, nicht miteinander reden dürfen."

4.5.2020, 8:53 Uhr - Italien lockert Ausgangssperre

Italien hat nach zwei Monaten strikter Kontaktsperren mit der Lockerung von Corona-Auflagen begonnen. Etwa 4,5 Millionen Menschen nahmen in einem der am stärksten vom Virus betroffenen Länder die Arbeit wieder auf. Auch Parks wurden geöffnet, die Abstandsregeln bleiben jedoch weiter in Kraft. Ebenso sind die meisten Geschäfte bis Mitte Mai geschlossen.

Pendler im Saarland und in Rheinland-Pfalz haben wieder mehr Möglichkeiten, nach Frankreich und Luxemburg zu fahren. Laut Bundespolizei Koblenz sind am Morgen sechs zusätzliche Übergänge geöffnet worden - zunächst für Berufspendler und den Warenverkehr. In Baden-Württemberg hat der Grenzübergang Wintersdorf-Beinheim am Abend zusätzlich geöffnet.

Seit Mitte März wird an den Grenzen etwa zu Frankreich, Luxemburg, aber auch der Schweiz wieder kontrolliert, viele Übergänge sind geschlossen. Bürgermeister und Politiker aus den Grenzregionen fordern seit längerem, mehr Übergänge zu öffnen und die Kontrollen wieder aufzuheben.

4.5.2020, 2:51 Uhr - Großteil der Bundesliga-Corona-Tests negativ

In der Fußball-Bundesliga sind die Corona-Tests bei 14 Bundesligisten negativ ausgefallen. Das berichtet das Magazin "Kicker". An drei Standorten sei die Lage unklar. Das seien Augsburg, Mönchengladbach und Leipzig. Beim 1. FC Köln waren zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet worden.

4.5.2020, 0:31 Uhr - Länder wollen laut Medienbericht Kontaktverbot lockern

Die Bundesländer wollen nach Informationen der "Bild-Zeitung" beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch eine Lockerung des Kontaktverbots durchsetzen. Das Blatt beruft sich auf eine Telefonkonferenz der Chefs der Staatskanzleien. Demnach könnten demnächst überall Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen erlaubt sein. In Sachsen-Anhalt ist das schon ab heute möglich. Bisher gilt eine Begrenzung auf zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören. Dadurch soll die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert werden. In den Bundesländern werden ab heute die Corona-Schutzmaßnahmen weiter gelockert. Vielerorts dürfen die Menschen wieder Gottesdienste besuchen und zum Friseur gehen. Das ist aber an Sicherheits- und Hygieneregeln gebunden.