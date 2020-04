Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, wurde auf die Intensivstation verlegt. Kanzlerin Merkel will noch über kein Datum für eine Lockerungen der Einschränkungen durch die Corona-Krise sprechen. Alle Entwicklungen hier im Live-Blog.

6.4.2020 - 21:58 Uhr Ratingagentur Moody's bewertet EU-Hilfsprogramme kritisch

Die Hilfsprogramme der EU-Staaten werden der US-Ratingagentur Moody's zufolge nicht ausreichen, um komplett den wirtschaftlichen Schaden durch die Epidemie auszugleichen. Zwar würden sie dabei helfen, Haushalte und Geschäfte gegen die Krise zu wappnen. Es bestünden jedoch "erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit dieser Maßnahmen", heißt es in einer Analyse.

Innerhalb von 24 Stunden sind so viele Menschen mit Coronavirus in Frankreich gestorben wie nie seit Beginn der Pandemie. Seit Sonntag hätten 833 Menschen mit Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern und Senioren- und Pflegezentren ihr Leben verloren, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. In der Epidemie im Land sei das Ende des Anstiegs noch nicht erreicht. Einige hatten ein etwaiges Verlangsamen der Infektionsrate vorhergesagt.

Frankreich begann erst vor kurzem, auch die mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Opfer in Alten- und Pflegeheimen zu zählen; zuvor waren lediglich die in Krankenhäusern verzeichnet worden. Die Zahl der Toten durch das Virus in Frankreich liegt laut Johns Hopkins Universität bei 8.911.

Der britische Regierungschef ist wegen seiner Coronavirus-Infektion auf die Intensivstation verlegt worden. Der Gesundheitszustand des 55-Jährigen habe sich im Verlauf des Nachmittags verschlechtert, teilte der Sprecher des Premierministers mit.

Johnson, der seine Coronavirus-Infektion Ende März öffentlich gemacht hatte, war gestern auf Anraten seiner Ärzte ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Wir haben als eines der ersten Länder in Europa harte Maßnahmen ergriffen. Wir waren sehr restriktiv und sehr schnell in unseren Maßnahmen. Die Österreicher haben nun drei Wochen lang durchgehalten", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im ARD extra zu den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Zahlen hätten sich verbessert. Nun könne man sehr behutsam und schrittweise das Land wieder hochfahren, so Kurz.

Das Land beginne demnach mit "volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten", indem kommende Woche wieder Teile des Wirtschaftslebens angekurbelt werden. Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen ab 14. April unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen dürfen, Hotels und die Gastronomie frühestens Mitte Mai.

Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich werden allerdings bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Zudem wird das Tragen eines Mundschutzes künftig nicht nur in Supermärkten und Drogerien zur Pflicht.

6.4.2020 - 20:41 Uhr Dänemark lockert ebenfalls Corona-Maßnahmen

Auch Dänemark hat eine erste Lockerung seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen nach Ostern angekündigt. In einem ersten vorsichtigen Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Es handele sich um "die erste vorsichtige Phase der Öffnung", sagte Fredriksen. Die Dänen sollten sich jedoch darauf gefasst machen, dass sie noch über Monate wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben müssten.

Zuvor hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz angekündigt, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen.

Auch Tschechien lockert seine restriktiven Corona-Maßnahmen etwas. Das Betreiben von Sportarten wie Tennis oder Golf werde wieder erlaubt, beschloss das Minderheitskabinett aus populistischer ANO und Sozialdemokraten.

6.4.2020 - 20:40 Uhr Mehr als 1.500 Tote in Deutschland

In Deutschland nähert sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten Menschen der 100.000er-Grenze. Laut den Gesundheitsbehörden der Länder waren es am Montag um 20:40 Uhr 98.850 bestätigte Fälle mit insgesamt 1.520 Todesopfern. In Baden-Württemberg sind bislang 427 Menschen gestorben, in Rheinland-Pfalz 33 Menschen.

6.4.2020 - 20:05 Uhr Hoffnungsschimmer für New York

Die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA beträgt nach Angaben der Johns Hopkins Universität inzwischen mehr als 10.300. Bislang wurden demnach rund 347.000 Infektionen in den USA bestätigt. Für die besonders stark betroffene Metropole New York gibt es jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sieht jedenfalls Licht am Ende des Tunnels. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie gestorbenen in New York im Vergleich zum Vortag um 599 auf 4.758 gestiegen, dies liege jedoch im Bereich der Vortage, sagte Cuomo auf seiner täglichen Pressekonferenz. Zudem sei die Zahl der neu in die Krankenhäuser Eingelieferten deutlich zurückgegangen.

6.4.2020 - 19:03 Uhr Benefitz-Konzert mit zahlreichen Superstars

Weltstars wie Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder oder Lang Lang wollen bei einem TV-Konzert für Solidarität in der Corona-Krise werben. Dabei soll auch zugunsten eines Fonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Geld gesammelt werden. Das Ereignis unter dem Motto "One world together at home" werde am 18. April übertragen, teilte US-Sängerin Lady Gaga mit. Sie ist Mit-Organisatorin des Events.

6.4.2020 - 18:15 Uhr Extra-Zahlung für Pflegekräfte

Wegen der Zusatzbelastungen in der Corona-Krise sollen Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege mit dem Juli-Gehalt eine Prämie von 1.500 Euro bekommen. Für Auszubildende ist eine Extra-Zahlung von 900 Euro geplant. Teilzeitbeschäftigte sollen eine Prämie entsprechend ihrer tatsächlich geleisteten Stunden erhalten. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) laut einer Mitteilung geeinigt.

6.4.2020 - 17:30 Uhr Schweden schwenkt um, Norwegen sieht Krise im Griff

Bislang ging Schweden ziemlich locker mit der Corona-Pandemie um. Doch nun schwenkt die Regierung um und schwört die Bevölkerung auf harte drei Wochen ein.

Norwegen hat dagegen nach Regierungsangaben die Epidemie unter Kontrolle gebracht. Statistisch gesehen übertrage ein Infizierter das Virus inzwischen an 0,7 andere Personen, sagte Gesundheitsminister Bent Höie. Die Regierung hatte sich das Ziel gesetzt, diese Zahl auf unter 1,0 zu drücken. Am Mittwoch will sie entscheiden, ob die laufenden Beschränkungen über Mitte April hinaus verlängert werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf einer Pressekonferenz betont, Deutschland und Europa müssten eigene Fähigkeiten zur Produktion von Schutzausrüstungen aufbauen. "Wir müssen hart arbeiten", damit das medizinische Personal mit den erforderlichen Produkten ausgestattet werden könne, sagte Merkel im Kanzleramt.

Es sei noch nicht die Zeit gekommen, über eine Lockerung der Corona-Regeln zu reden. Die Bundesregierung denke "intensiv" darüber nach, wie die Ausgehbeschränkungen schrittweise gelockert werden könnten. Es sei aber nicht angebracht, jetzt schon einen Zeitpunkt dafür zu nennen. Der Schutz der Gesundheit werde aber auf jeden Fall im Vordergrund stehen.

Dauer 0:58 min Merkel: "Das Virus wird nicht verschwunden sein" Merkel: "Das Virus wird nicht verschwunden sein"

Die Europäische Union stehe in der Corona-Krise vor ihrer größten Bewährungsprobe seit Bestehen des Staatenbundes, so Merkel. Es müsse das Interesse aller sein, dass Europa gestärkt aus dieser Krise komme. Das gelte besonders auch für die Länder der Euro-Zone. "Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht", sagt Merkel.

6.4.2020 - 16:05 Uhr Kritik am Plan der "Herdenimmunisierung"

Die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie lehnt eine sogenannte Herdenimmunisierung ab. Ein Sprecher sagte, wenn das Virus breit in der Bevölkerung zirkuliere, könnten Jüngere es auch auf andere Altersgruppen übertragen - mit dramatischen Konsequenzen bis hin zu deutlich über 100.000 Toten allein bei den unter 60-Jährigen.

Hintergrund sind Forderungen nach einer kontrollierten Durchseuchung bestimmter Altersgruppen, um möglichst schnell wieder ein normales Sozial- und Wirtschaftsleben zu beginnen.

6.4.2020 - 15:31 Uhr Große Supermärkte bleiben an Osterfeiertagen dicht

Die großen deutschen Lebensmittelhändler wollen an den Osterfeiertagen ihre Geschäfte wie üblich geschlossen halten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co.. Die Handelsketten appellierten an die Kunden, ihre Einkäufe für das Fest möglichst frühzeitig zu erledigen, um einen Kundenansturm am Gründonnerstag oder am Karsamstag zu vermeiden. Gleichzeitig betonten sie, die Warenversorgung sei gesichert.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Verbraucher dazu aufzurufen, Lebensmittel-Einkäufe für das lange Osterwochenende zu entzerren. "Es ist sinnvoll, rechtzeitige Vorbestellungen zu tätigen, und die gesamte Woche für den Ostereinkauf zu nutzen", sagte die CDU-Politikerin am Montag.

6.4.2020 - 14:03 Uhr Tirol hebt Quarantäne weitgehend auf

Ab morgen steht das österreichische Bundesland Tirol weitgehend nicht mehr unter Quarantäne. Das teilte Landeschef Günther Platter mit. Ursprünglich sollte die Anordnung noch bis einschließlich Ostermontag gelten. Für St. Anton, das Paznautal und Sölden ändere sich aber nichts. In Tirol durften die Menschen seit dem 18. März nur in Ausnahmefällen ihre Wohnorte verlassen.

6.4.2020 - 13:09 Uhr Bahn hält Betrieb trotz weniger Fahrgäste aufrecht

Die deutsche Bahn will den Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene trotz massiv sinkender Nachfrage weiterhin aufrecht erhalten.

Dauer 1:11 min Weniger Fahrgäste - Die Bahn fährt trotzdem weiter Bahn fährt trotz Fahrgasteinbruch weiter

6.4.2020 - 12:45 Uhr Quarantäne für Rückkehrer - Hilfe für den Mittelstand

Die Bundesregierung will in der Corona-Krise offenbar zusätzliche Hilfen vor allem für den Mittelstand beschließen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren hat, will das sogenannte Krisenkabinett ein zusätzliches Kreditprogramm verabschieden.

Zudem beschloss das Kabinett offenbar, wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll künftig offenbar für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden - unabhängig von einem konkreten Corona-Verdacht. ARD-Korrespondent Oliver Köhr hat die Einzelheiten im Video.

Der Onlinehandel ist nach Angaben von Branchenvertretern stärker von der Corona-Krise betroffen als viele glauben. Es stimme nicht, dass der Onlinehandel pauschal als Gewinner aus der Krise hervorgehe, teilte der zuständige Bundesverband mit. E-Commerce sei ein normaler Einkaufskanal, auf den sich die Konsumstimmung voll auswirke. Im März seien die Umsätze fast um ein Fünftel niedriger gewesen als letztes Jahr um diese Zeit.

Österreich will seine Maßnahmen in der Corona-Krise nach Ostern langsam lockern. Das kündigte Bundeskanzler Kurz in Wien an. Ab 14. April sollen zunächst kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Ab dem 1. Mai könnten dann möglicherweise alle Geschäfte, Einkaufszentren und Frisöre den Betrieb wieder aufnehmen. Darüber werde aber erst Ende April entschieden. Schulen sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Veranstaltungen sind demnach bis mindestens Ende Juni gestrichen.

6.4.2020 - 10:41 Uhr Verbraucherstimmung sackt auf historischen Tiefstand

Die Corona-Krise drückt auf die Kauflaune der Verbraucher. Der entsprechende Wert fiel nach Angaben des Handelsverbands Deutschland auf den tiefsten Stand seit Herbst 2016. In den kommenden Monaten sei deshalb mit einem Rückgang des Konsums zu rechnen. Insgesamt hat der Verband 2.000 Verbraucher befragt. Mehr als ein Drittel gab an, sich Sorgen um den Arbeitsplatz zu machen.

6.4.2020 - 8:05 Uhr Rentenversicherung: Auszahlung vorerst gesichert

Die Auszahlung der Renten ist auch in Corona-Zeiten gesichert. Darauf weist die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, hin. Der Zeitung "Tagesspiegel" sagte sie, man habe Rücklagen von 40 Milliarden Euro. Damit sei man gut ausgestattet. Voraussichtlich kommen wegen der Corona-Krise weniger Beiträge in die Rentenkasse, weil viele Menschen in Kurzarbeit geschickt werden oder ihre Stelle ganz verlieren. Roßbach sagte, sie erwarte aber, dass das Minus überschaubar sei. Denn die Bundesagentur für Arbeit zahle ja weiter Beiträge an die Rentenversicherung, selbst wenn Menschen weniger arbeiteten oder arbeitslos würden.

Der Deutsche Lehrerverband rät schlechten Schülern wegen der Corona-Krise, freiwillig die Klasse zu wiederholen. Das sei besser, als mit massiven Wissenslücken ins nächste Schuljahr zu starten, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der "Bild-Zeitung". Das gelte vor allem für die Schüler, bei denen schon vor der Corona-Krise unklar war, ob sie es in die nächste Klasse schaffen. Meidinger ist dafür, dass die Schulen nach Ostern schrittweise wieder öffnen.

Nach Angaben von UNO-Generalsekretär António Guterres hat häusliche Gewalt in der Corona-Krise weltweit zugenommen. Guterres sagte, es sei ein schrecklicher Anstieg von Schlägen und Angriffen auf Frauen und Mädchen zu verzeichnen. In einigen Ländern habe sich die Zahl der Notrufe von Frauen an Hilfseinrichtungen verdoppelt. Guterres forderte die Staaten dazu auf, Frauen und Mädchen besser zu schützen.

6.4.2020 - 3:47 Uhr Fast 10.000 Corona-Tote in den USA

In den USA nähert sich die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie der Marke von 10.000 an. Binnen 24 Stunden starben weitere mehr als 1.200 Menschen an der Infektion, wie am Sonntag aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA stieg bis zum Abend (Ortszeit) auf 9.633. Die Zahl der verzeichneten Corona-Infektionsfälle wuchs auf mehr als 337.200.

6.4.2020 - 2:28 Uhr Habeck fordert Investitionsprogramm von halber Billion Euro

Grünen-Chef Robert Habeck dringt auf ein zehnjähriges Investitionsprogramm im Umfang von einer halben Billion Euro, um die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder flottzumachen. Es brauche eine langfristige Investitionsoffensive, "um die Wirtschaft wieder aufzubauen und krisenfest zu machen", sagte Habeck der "Rheinischen Post". Wirtschaft und Gesellschaft müssten dabei konsequent auf Klimaneutralität umgestellt werden. "Sonst landen wird ungeschützt im nächsten Desaster."

6.4.2020 - 1:52 Uhr Japan will offenbar Ausnahmezustand verhängen

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe wird einem Medienbericht zufolge am Dienstag wegen der Corona-Krise den Ausnahmezustand ausrufen. Noch heute werde er dies voraussichtlich ankündigen, meldet die Zeitung "Yomiuri". Mit dem Schritt würde Abe den Behörden in besonders betroffenen Teilen Japans zusätzliche Befugnisse verschaffen. So können sie weitgehende Ausgangssperren verhängen, Veranstaltungen absagen sowie Schulen und andere öffentliche Einrichtungen schließen.