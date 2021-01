Im Januar wird der Lockdown jetzt schon zum zweiten Mal verschärft. Bei Martin Rupps und – wie er glaubt – vielen seiner Zeitgenossen setzt Pandemie-Müdigkeit ein.

Laut einer aktuellen Umfrage befürwortet eine große Mehrheit der Deutschen einen Lockdown über den Januar hinaus. Dass weniger Kontakte zu weniger Infektionen und Toten führen, können die Meisten nachvollziehen und die Konsequenzen akzeptieren. Doch außer dem Kopf gibt es auch das Herz, neben dem Verstand die Gefühle.

Fast ein Jahr Corona-Beschränkungen und jetzt wieder ein längerer Lockdown – das nervt! dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/Paul Zinken

Bei mir – und ich glaube wahrzunehmen: bei vielen Menschen um mich herum – kippt gerade die Stimmung, seit das zwar dürftig begangene, aber erinnerungsschwangere Weihnachtsfest hinter uns liegt. Und der kontaktarm gefeierte, wegen seines Datums trotzdem symbolträchtige Silvesterabend. Im Januar ist der Lockdown in Deutschland weiter verschärft worden.

Ich nehme den Frauen und Männern, die am Dienstag den Lockdown verlängern und vielleicht verschärfen dürften, ab, dass sie die schwindende Geduld vieler Zeitgenossen spüren. Vielleicht wählen sie deshalb – wie Angela Merkel und Karl Lauterbach – immer düstere Worte. Oder machen wie Winfried Kretschmann Virologen zu ihren Anwälten. Bis vor einiger Zeit habe ich derlei Reden und Erklärungen ausgiebig gedanklich hinterfragt, für gut oder schlecht befunden. Betäubt von fast einem Jahr Corona-Beschränkungen und wiederkehrendem Lockdown, werde ich die Nachrichten, die mich heute erwarten, mit einem Achselzucken hinnehmen.

Was selbstmitleidig klingen mag, ist überhaupt nicht so gemeint. Im muss akzeptieren, was die Damen und Herren heute beschließen, aber erkenne auch meine eigenen Empfindungen an. Es tröstet mich, wenn Andere erzählen, dass es ihnen genauso geht. Und selbst wenn jemand im Lockdown-Januar dummes Zeug sagt oder ausrastet, kann ich das mehr als sonst nachvollziehen.

"Wake Me Up When September Ends", ist der Titel einer 15 Jahre alten Ballade der Rockband Green Day. "Weck mich, wenn der September zu Ende geht." Genau!