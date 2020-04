Der Kriminologe Christian Pfeiffer rechnet unter anderem damit, dass mafiöse Banden von der Pleite bedrohte Restaurants übernehmen und für Geldwäsche nutzen werden.

Die aktuellen Einschränkungen des Alltags bringen auch Probleme für die Organisierte Kriminalität, weil bisherige "Geschäftsmodelle" gerade nicht funktionieren.

Mehr Drogenhandel online

"Drogenhandel läuft zur Zeit schwer, auch auf der Straße ist der Verkauf schwierig, im Rotlichtmilieu haben alle Etablissements geschlossen", erklärt der Kriminologe Christian Pfeiffer im SWR. Die Landeskriminalämter würden sich deshalb darauf einstellen, dass sich diese Aktivitäten ins Internet verlagern.

Der Kriminologe Christian Pfeiffer erklärt unter anderem wie die mafiöse Struktueren die Corona-Krise für sich nutzen wollen.

Mehr Geldwäsche in Restaurants

Auch Geldwäsche könnte demnächst eine größere Rolle spielen: "Die Organisierte Kriminalität verfügt über Riesensummen, die sie irgendwo investieren will, und könnte Käufer werden von pleitegehenden Unternehmen, insbesondere von Restaurants", so Pfeiffer. Er geht auch davon aus, dass mafiöse Banden versuchen werden, von den Milliarden-Hilfsprogrammen zu profitieren.

Mehr Mundraub

Der Kriminologe rechnet außerdem mit mehr Kriminalität durch finanziellen Druck. "Was jetzt passiert ist, dass Leute, die bisher von der Hand in den Mund lebten, ihre Karte in den Geldautomaten stecken, aber nichts mehr bekommen, weil Ihnen die Einnahmen weggefallen sind." Pfeiffer befürchtet deshalb Situationen wie in Teilen Italiens, wo Menschen aus Geldnot in die Supermärkte gehen und Lebensmittel mitnehmen, ohne zu bezahlen.

Deshalb schlägt Pfeiffer staatliche Einkaufsgutscheine für Geringverdiener vor. Er verweist auf das Beispiel Südkorea, wo solche Gutscheine in der Corona-Krise auch die Wirtschaft gestützt haben.