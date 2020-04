Die Zahl der Corona-Toten in den USA steigt weiter dramatisch. In den kommenden beiden Wochen dürfte es noch schlimmer werden, warnt Präsident Trump.

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten angesichts steigender Opferzahlen in der Coronavirus-Epidemie auf "schreckliche Zeiten" eingeschworen. Es werde in den nächsten zwei Wochen "viele Tote geben, leider", sagte Trump am Samstagabend bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus.

Allein am Samstag kamen in den USA der Universität Johns Hopkins zufolge mehr als 1.000 Menschen infolge der Lungenerkrankung Covid-19 ums Leben. Die Zahl der bekannten Infektionen überschritt die Marke von 300.000 - deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Wie schlimm kann es werden?

Experten rechnen für die kommenden zehn Tagen mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen. Trumps Beraterin Deborah Birx verwies erneut auf eine Modellrechnung, wonach die Zahlen bis Mitte April auf rund 2.600 Tote pro Tag ansteigen könnten.

Dem Modell des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle zufolge würde die Opferzahl von derzeit 8.300 bis Ende April noch auf rund 70.000 ansteigen und sich ab Juni in den USA bei etwa 90.000 Toten stabilisieren. Bislang gibt es weltweit - inklusive stark betroffener Länder wie Italien und Spanien - rund 65.000 Tote.

Wie ist die Lage in New York?

Der Ostküstenstaat New York und die gleichnamige Metropole sind derzeit am schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Dort gab es bislang rund 113.000 bekannte Infektionen und rund 3.600 Tote.

Gouverneur Andrew Cuomo erklärte, es werde händeringend daran gearbeitet, sich auf den bevorstehenden Höhepunkt der Epidemie vorzubereiten. "Je mehr Zeit wir haben, die Kapazität des Systems zu verbessern, desto besser", sagte er vor Journalisten. Er hoffe, dass New York die Epidemie dank der ergriffenen Schutzmaßnahmen bald überstehen könne.

Einen ersten Hoffnungsschimmer gab es am Sonntag: Nach 630 Toten am Vortag vermeldete Cuomo am Sonntag 594 Todesopfer. Das gebe einen Funken Hoffnung, dass sich die Ausbreitung des Virus' verlangsame, sagte der Gouverneur. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob die Pandemie in New York den Höhepunkt erreicht habe.

Viele Krankenhäuser der Metropole sind derweil am Limit - oder darüber hinaus. Wie es vor Ort aussieht, erzählt ein Arzt aus Queens:

Dauer 1:30 min "Die Dinge, die ich sehe, sind furchterregend." Ein Arzt aus Queens berichtet von der Corona-Notaufnahme.

Trump ändert in Corona-Krise seine Rhetorik

Der US-Präsident war zu Beginn der Krise scharf kritisiert worden, weil er die Pandemie verharmlost und von einem "Schwindel" der Demokraten gesprochen hatte. Mittlerweile hat Trump seine Rhetorik geändert.

Am Freitag empfahl er den Bürgern sogar das Tragen eines einfachen Mund-Nase-Schutzes. Trump betone, die Empfehlung beziehe sich auf Stoffmasken, die man etwa selbst zu Hause herstellen könne. Sagte dann aber auch: "Das ist freiwillig. Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun."