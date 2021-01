Die Corona-Pandemie hat für vieles gesorgt. Sie hat uns auch die Wiederentdeckung der bürgerlichen Küche beschert, meint unser Kolumnist Josef Karcher.

Am Straßenrand vor einer Gaststätte stand eine klappbare Schiefertafel. In der Werbebranche nennt man sie interessanter Weise Kundenstopper oder Gehwegaufsteller. Jedenfalls war in schönster Schreibschrift darauf zu lesen: „Bürgerliche Küche zum Mitnehmen“. Nun konnte dieses Angebot auch missverstanden werden. Welcher Bürger oder welche Bürgerin will schon einen Backofen nach Hause tragen, geschweige denn eine ganze Kücheneinrichtung. Aber irgendwie schien trotzdem klar, was eigentlich gemeint war. Hier werden Gerichte gekocht, die es kaum noch gibt. Gewürzt mit Nostalgie sozusagen.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch im Audio hören:

Dabei hatte schon vor rund 15 Jahren die Frankfurter Allgemeine Zeitung, immerhin das Leib- und Magenblatt des gehobenen Bürgertums, gerade dieser Küche den Garaus gemacht und verkündet: Die bürgerliche Küche ist tot. Definitiv. Es herrsche jetzt eine Küche, die Lifestyle, Lebenskultur und Luxus bieten müsse.

Und in der Tat, nach der gut bürgerlichen Küche schien kein Hahn mehr zu krähen. Nehmen wir hierfür als Beleg das deutsche Fernsehen und seine Kochsendungen: Dort rühren entweder so genannte Sterneköche die eigene Werbetrommel oder ausgewählte Landfrauen kredenzen ihre kulinarischen Leckereien. Königsberger Klopse Fehlanzeige.

Zurück zur Schiefertafel – „Molekular-Küche zum Mitnehmen“ oder „Gerichte nach Landfrauen-Art“, das wären modern-zeitgemäße verbale Rezepte gewesen. Aber nein, das Traditionelle hat den Teller zurückerobert! Wie ist jetzt das Comeback des Bürgerlichen in der Küche zu erklären? Die Pandemie sorgt für eine Renaissance. Der mündige Bürger, den die Politik auf dem Silbertablett vor sich herträgt, muss wohl zurück an den Herd. Die bürgerliche Küche 2.0. Vergessen wir fast Food. Tage später stand auf der Tafel folgendes: „Rheinischer Sauerbraten mit Knödel zum Mitnehmen“.