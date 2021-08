Bald sollen Corona-Tests kostenpflichtig werden, um den Druck auf Impfverweigerer zu erhöhen. Im Interesse der Allgemeinheit ist das nicht, meint Stefan Giese.

Ach, was habe ich sie vermisst, die Ministerpräsidentenkonferenz, kurz: MPK, zur Corona-Lage in Deutschland. Fast zwei Monate mussten wir auf sie verzichten, die doch zuvor für so viel Unterhaltung gesorgt hat. Das Schaulaufen zweier Länderfürsten, wer denn der bessere Kanzlerkandidat der Union sei. Die nächtlichen Marathonsitzungen, deren Ergebnisse von einigen Beteiligten schon zerrissen wurden, während anderen sie gerade erst verkündeten. Schnapsideen nach Art der sogenannten Osterruhe, die so schnell aus dem Hut gezaubert wurden, wie sie dann als undurchführbar in der Versenkung verschwanden.

So sollten Corona-Tests bleiben: einfach und kostenlos dpa Bildfunk Peter Kneffel

Nun aber ist die trostlose Zeit des Wartens vorbei, die MPK tritt wieder zusammen und widmet sich gleich einem heiklen Thema: Bleiben Corona-Tests gratis oder nicht? Die Länder-Chefinnen und -Chefs haben sich offenbar darauf geeinigt, die Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig zu machen. Freiwillig Ungeimpfte müssten sich dann absehbar nicht nur für alle möglichen Anlässe auf eine Corona-Infektion testen lassen, sondern auch dafür bezahlen. Angesichts dieser ungemütlichen und teuren Aussichten werden sich viele bisherige Impfverweigerer doch für die Spritze entscheiden, so die Erwartung dahinter. Außerdem wird argumentiert, es könne ja nicht sein, dass die Solidargemeinschaft für die Testkosten unsolidarischer Impfverweigerer aufkommen müsse.

Mich überzeugt das nicht. Es liegt in unserem Interesse als Solidargemeinschaft, Corona-Infizierte so schnell wie möglich zu erkennen und in Quarantäne zu schicken, bevor sie weitere Menschen anstecken, etwa unfreiwillig Ungeimpfte wie Kinder oder Schwangere. Wer Corona-Tests zu einer Sache des Geldbeutels macht, erreicht genau das Gegenteil: Potentiell Infizierten werden vorsätzlich Steine in den Weg gelegt, sich testen zu lassen, deren Bereitschaft dazu wird in der Folge sinken. Weniger Tests wiederum führen dazu, dass weniger Infizierte entdeckt und von der Gemeinschaft abgeschirmt werden. Kostenpflichtige Tests mögen manche zur Impfung motivieren. Andere dagegen werden nicht nur nicht geimpft sein, sondern auch ungetestet bleiben. Damit hat niemand etwas gewonnen.