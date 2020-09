Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkommt, muss sich auf das Virus testen lassen. Hausärzte befürchten nun einen Ansturm auf ihre Praxen. Kritik gibt es auch daran, dass die Tests kostenlos sind.

Seit heute gilt die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verordnete Testpflicht. Reisende haben drei Tage Zeit, sich auf das Coronavirus untersuchen zu lassen. Das geht direkt an den Flughäfen oder bei Ärzten am Wohnort. Testen lassen müssen sich alle Rückkehrer, die in den 14 Tagen vor ihrer Einreise in einem Corona-Risikogebiet waren. Die Tests sind kostenlos. Alternativ werden auch unter bestimmten Voraussetzungen Tests aus dem Ausland akzeptiert. Welche Länder und Regionen Risikogebiet sind, listet das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage auf.

Freiwillig testen lassen können sich auch Reisende, die zwar im Ausland, aber nicht in einem Risikogebiet waren. Wer das durch Hotelrechnungen oder ähnliches nachweisen kann, hat 72 Stunden nach Rückkehr die Möglichkeit auf einen Test.

Hausärzte befürchten "riesigen Ansturm"

Kritik an der Testpflicht kommt vom Verband der Hausärzte. Viele Praxen seien nicht auf "einen riesigen Ansturm von Testwilligen" vorbereitet, sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigeldt der "Welt". Zudem seien die Risikogebiete "viel zu pauschal" festgelegt. Dass Ärzte nun Belege für Auslandsaufenthalte überprüfen müssten, sei absurd. "Wir sind nicht die Außenstelle des Bundesgesundheitsministeriums", sagte Weigeldt.

Auch daran, dass die Tests nach Auslandsreisen grundsätzlich kostenlos sind, gibt es Kritik. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert, dass über Alternativen nachgedacht wird - beispielsweise könnten die Kosten für die Tests auf Flugtickets umgelegt werden. "Der Aufwand für selbst gewählte Risiken kann nicht ständig auf die Gesellschaft abgewälzt werden", sagte er dem "Spiegel". Vorübergehend sei die aktuelle Regelung aber richtig, um die sofortige Inanspruchnahme durch die Reisenden zu sichern.