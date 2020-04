🦠 Wer sich im Moment auf Corona testen lässt, muss oft mehrere Tage auf das Ergebnis warten. Das liegt daran, dass die aktuellen Testproben weite Strecken ins Labor gefahren werden müssen – und das dauert. Deshalb hoffen Ärzte, dass es bald endlich Schnelltests gibt. Ganz viele Wissenschaftlerteams arbeiten auf Hochtouren, um verlässliche Antigentests und Antikörpertests (auch ELISA-Test genannt) zu entwickeln. Wann sie für die Masse einsetzbar sind, können die Forscher noch nicht sagen. Der Virologe Christian Drosten beschreibt es so: In der allernächsten Zeit. . 🧾 Mit dem Antigentest könnten Ärzte viel mehr Patienten pro Tag auf das Virus testen. Denn: Das Verfahren ist viel unkomplizierter als bei dem aktuellen PCR-Test. Nachteil: Antigenteste sind nicht so genau. Forscher empfehlen, dass sie die PCR-Tests ergänzen sollen und so die Labore entlasten. . 🧬 Der Antikörpertest (ELISA-TEST) würde ganz neue Möglichkeiten bringen: Damit wollen Wissenschaftler die Menschen finden, die die Erkrankung Covid-19 schon hinter sich haben und nach aktuellem Wissensstand auch immun sind. Vor allem die, die keine Symptome gezeigt haben, wie vermutlich Kinder. Beispielsweise sollen große Studien mit bestimmten Personengruppen durchgeführt werden und auch gezielte Einzeltest z.B. bei Mitarbeitern im Gesundheitssystem oder im Einzelhandel. Alle Menschen, die Antikörper haben, könnten ohne Sorge wieder in Kontakt mit anderen treten. Denn: Sie können sich nicht mehr anstecken und sind auch nicht mehr ansteckend. . Für alle, die sich wundern: Es gibt schon Schnelltests zu kaufen, aber die sind nicht verlässlich und auch nicht zu empfehlen! . . . #quarks #wissenschaft #corona #coronavirus #covid19 #schnelltest #antigentest #forschung