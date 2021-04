per Mail teilen

Viele Arbeitnehmer haben nun einen Anspruch auf einen Corona-Selbsttest pro Woche. Besonders gefährdete Beschäftigte können sich zweimal die Woche testen. Zahlen muss der Arbeitgeber.

Mitarbeitende, die in den Betrieb kommen, müssen von ihrem Arbeitgeber mindestens einen Corona-Selbsttest pro Woche angeboten bekommen – das gilt auch dann, wenn sie dort etwa nur kurz die Post abholen. So regelt es nun die geänderte Arbeitsschutzverordnung in der Corona-Pandemie.

Sie besagt auch, dass - wer viele Kundenkontakte hat und damit ein besonders hohes Infektionsrisiko - sich mindestens zweimal die Woche testen können soll. Das gilt zum Beispiel für Menschen, die Essen ausliefern, im Einzelhandel arbeiten oder in einer Physiotherapiepraxis.

In Rheinland-Pfalz sind ungefähr 70 Prozent der Betriebe testbereit

Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz geht von ungefähr 70 Prozent der Betriebe aus, die nun bereit stehen ihren Mitarbeitenden Corona-Tests anzubieten. Das sind vor allem die, die ihren Beschäftigten schon früher freiwillig solche Schnelltests angeboten haben und bei denen die Lieferkette für die Test-Kits bereits steht.

In Baden-Württemberg unterstützt Arbeitgeberverband Mitgliedsbetriebe

In Baden-Württemberg hat die Arbeitgebervereinigung Südwestmetall rund eine Million Schnelltests für interessierte Mitgliedsunternehmen bestellt. Davon sollen demnächst etwa 400.000 Test-Kits angeliefert werden. Diese müssen dann allerdings noch an die einzelnen Betriebe verteilt werden. Die Maschinen- und Anlagenbauer halten die angekündigte Pflicht zum Angebot von Corona-Tests in den Betrieben jedenfalls für handhabbar.

Unternehmen müssen Tests bezahlen

Grundsätzlich müssen die Unternehmen die Tests selbst einkaufen und auch die Kosten dafür tragen. Arbeitgeberverbände berichten allerdings von Lieferschwierigkeiten. Daher könnte es sein, dass nicht alle Firmen bereits zum Start ausreichend Tests vorrätig haben. Wie viele Betriebe insgesamt startklar sind, ist derzeit jedenfalls schwer zu sagen. Mitte März waren es bundesweit noch rund 35 Prozent. Inzwischen rechnet auch die Bundesregierung mit einer Quote von rund 70 Prozent der Betriebe, wobei deren Zahl nun stetig wächst.

Behörden sollen Einhaltung des Testangebots überwachen

Die Einhaltung der neuen Arbeitsschutzverordnung wird jedenfalls überwacht. Sollten in einem Betrieb noch keine Tests vorrätig sein, ist für die Kontrollbehörden entscheidend, dass zumindest Bestellbestätigungen vorliegen. Weigert sich ein Arbeitgeber generell, Tests anzubieten, oder verstößt er gegen andere Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzverordnung, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro.

Keine Testpflicht für Beschäftigte

Eine Testpflicht für die Mitarbeitenden gibt es allerdings nicht. Viele Arbeitgeber kritisieren das. Statt einer Angebotspflicht für Corona-Tests drängen ihre Verbände darauf, die Unternehmen eher beim Impfen einzubeziehen. Das Bundesarbeitsministerium hält es jedenfalls für sinnvoll, dass die Beschäftigten sich freiwillig selbst testen - am besten bereits zu Hause noch vor der Arbeit. So würden bei einer möglichen Infektion Kontakte verhindert.