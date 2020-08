Eine neue Studie aus Sachsen zeigt: Kein Schüler, kein Lehrer hat sich im Mai und Juni in der Schule mit Covid-19 angesteckt. Die psychosozialen Folgen der Schulschließungen dagegen sind überraschend deutlich ausgefallen.

"Die akute Ansteckung lag bei Null", so die Aussage von Wieland Kiess vom Universitätsklinikum Leipzig. Mehr als 2.300 Schülerinnen und Schülern in Sachsen waren Blutproben entnommen worden. 14 mal fanden die Forscher Antikörper und damit den Hinweis auf eine überstandene Corona-Infektion. Bei 2.600 Rachen-Abstrichen sei kein einziger akuter Fall einer Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Allerdings hatte es im ganzen Land Sachsen im Untersuchungszeitraum Mai/Juni sowieso nur rund 40 Neuinfektionen gegeben.

Schulschließungen: Enorme psychische Folgen

Eine zweite Schulstudie mit 900 Teilnehmern überraschte die Forscher schon eher: Sie konnten bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen deutliche psychische Folgen feststellen. So beklagten viele einen Verlust von Lebensqualität, erklärt Sachsen-Reporter Daniel Schrödel.

Während der Zeit der Schulschließungen plagten die Schüler Zukunftssorgen. Je geringer das Einkommen, desto stärker fürchteten die Kinder und Jugendlichen, dass ihre Noten sich verschlechtern könnten. Zusätzlich sei die Mediennutzung massiv angestiegen, so das Ergebnis der Studie.

"Über ein Fünftel der Kinder findet, dass das Leben nie wieder so sein wird wie vor Covid-19", so Kiess. "Und drei Viertel sagten von sich aus, ich möchte bitte wieder in die Schule gehen." Die Forscher ziehen deshalb das Fazit, dass Schulschließungen denjenigen am meisten schaden, die sowieso wenig an Bildung teilhaben.