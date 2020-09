per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Deutschland mit einer veränderten Corona-Strategie auf den kommenden Herbst und Winter vorbereiten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt in der bevorstehenden Grippesaison auf zusätzliche Corona-Reihentests. Vor allem in Altenheimen müssten Bewohner und Beschäftigte konsequent vor dem Corona-Virus geschützt werden, sagte Spahn in Berlin.

Besucherinnen und Besucher in Seniorenheimen sollten sich künftig regelmäßig sogenannten Antigen-Tests unterziehen, forderte Spahn. Diese Tests auf Antikörper liefern ein schnelleres Ergebnis als herkömmliche Corona-Tests.

Die Schnelltests hätten zwar eine höhere Fehlerquote als PCR-Tests, räumte Spahn ein, aber bei Corona komme es auf den Faktor Schnelligkeit an.

Zusätzliche Fieberambulanzen gefordert

Spahn sagte, das deutsche Gesundheitssystem bewältige die Pandemie zur Zeit gut; es gebe momentan weniger als 150 beatmete Covid-Patienten in den Krankenhäusern. In Deutschland gehe weiterhin von Familienfeiern wie Hochzeiten ein großes Risiko aus.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen hat der Bundesgesundheitsminister aufgefordert, für den Herbst zusätzliche Fieberambulanzen einzurichten. Fieberambulanzen kümmern sich um Patienten mit Corona- oder Grippe-Symptomen. Damit soll vermieden werden, dass es innerhalb normaler Arztpraxen zu Ansteckungen kommt.

Neuinfektionszahlen in Europa besorgniserregend

Spahn äußerte sich zugleich besorgt über den Anstieg der Neuinfektionszahlen in Europa. Ihn beunruhige nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern auch die in direkten europäischen Nachbarländern wie Frankreich, Österreich und den Niederlanden, sagte er im Deutschlandfunk. Die Zahlen dort hätten wegen der Grenznähe immer auch einen Einfluss auf Deutschland.