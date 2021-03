per Mail teilen

Martin Rupps fragt sich, ob er dem Gesundheitsamt das positive Ergebnis eines Corona-Schnelltests melden würde. Denn auch in diesem Fall ist der Ehrliche der Dumme.

Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Seit Samstag wollen Sie einen Corona-Schnelltest für zuhause kaufen, bekommen aber keinen. In Discountern und Drogerien ist die gelieferte Ware nach kurzer Zeit vergriffen, bei anderen Händlern hat der Verkauf noch gar nicht begonnen.

Mit Corona-Schnelltests aus Discountern und Drogerien lässt sich eine offizielle Quarantäne umgehen und deutlich verkürzen. dpa Bildfunk Fabian Strauch

Dass ich bisher leer ausgegangen bin, könnte eine glückliche Fügung gewesen sein. Was hätte ich eigentlich gemacht, fragte ich mich am Wochenende, wenn mich das erste Stäbchen Corona-positiv getestet hätte? Und das zweite, eilig nachgeschobene, auch? Eigentlich müsste ich in diesem Fall aus sozialer Verantwortung - und zu meinem eigenen Schutz – das Gesundheitsamt informieren. Der Virologe Bodo Plachter nennt es im SWR1-Gespräch ein „wesentliches Ziel“ von Corona-Schnelltests für zuhause, positive Fälle festzustellen, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Das ist schön daher gesagt, aber zu brav gedacht. Bin ich erst einmal als Verdachtsfall aktenkundig, muss ich in Quarantäne. Ich würde aus dem Verkehr gezogen und womöglich von der Polizei überwacht. Ehrlichkeit halte ich als Wert sehr hoch, doch leider gilt auch in diesem Fall: Der Ehrliche ist der Dumme.

System von Strafe und Belohnung fehlt

Die Politik hat das Nebeneinander privater und öffentlicher Schnelltests zugelassen und damit der Bevölkerung - wohl eher unfreiwillig - ein paar Schlupflöcher eröffnet. Wer einen offiziellen Test vornehmen lassen muss - Pflegepersonal, Rückkehrer aus Risikogebieten - kommt um die Erfassung seiner Daten nicht herum. Alle anderen - die Meisten - schon. Es gibt kein System von Strafe und Belohnung, das den offiziellen Test in der Apotheke oder im Testzentrum zur harten Währung macht. Nach meinem Eindruck haben die Corona-Politiker hier - mal wieder - etwas nicht zu Ende gedacht.