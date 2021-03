Dass es die ersten Corona-Schnelltests nicht vom Bundesgesundheitsminister, sondern bei Aldi und Co. gibt, hält Martin Rupps für den nächsten Treppenwitz in der Pandemie-Bekämpfung.

Viele Deutsche haben am Samstagmorgen einen Termin. Der Handelsriese Aldi startet mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests. Angebotsware wie PCs oder Wärmedecken sind beim Discounter häufig rasch abverkauft. Bei den Schnelltests könnte es besonders schnell gehen.

Discounter und Drogeriemärkte bieten in Kürze Corona-Schnelltests für zuhause an. dpa

Es ist ein weiterer Treppenwitz in der Pandemie-Bekämpfung der Bundesregierung, dass die Laien-Schnelltests zunächst nicht dort zu bekommen sind, wo sie meines Erachtens hingehören: in staatliche Hand. Und dass wir für ein Produkt, das für einige Zeit unsere Hausapotheke ergänzt, beim genannten Discounter fünf Euro pro Test zahlen müssen. Da erscheint mir der baden-württembergische Plan – das Land kommt für kostenlose Schnelltests vor Dm-Filialen auf – sozialer und pragmatischer.

Der Stufenplan der Bund-Länder-Konferenz ist voller Vorschriften, die vor allem durch eins bestechen: Nicht-Verständlichkeit. Sie haben hoffentlich schon angefangen zu büffeln? Öffnungsschritt 4 bedeutet, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in einem Bundesland oder einer Region 14 Tage lang unter 50 bleibt. Was geht dann? Kontaktfreier Sport wie Turnen in der Halle und Kontaktsport wie Fußball im Freien. Und was sonst noch? Am besten, Sie lernen den Öffnungsplan auswendig.

Ein solcher Murks kommt heraus, wenn Politiker Lockerungen verkünden, aber diese Lockerungen an harte Bedingungen knüpfen. Dass politisch Verantwortliche in einer Pandemie Getriebene sind – geschenkt. Dass im bundesstaatlichen Deutschland ein Flickenteppich an Regeln entstehen muss – ebenfalls geschenkt. Aber dass Bundeskanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten diesen Flickenteppich jetzt bis zur Unkenntlichkeit kleinschneiden, treibt den Irrsinn auf die Spitze.